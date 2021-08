RedMagic 6S Pro avrà un sistema di dissipazione del calore 'di livello aerospaziale'

La presentazione del 6 settembre di RedMagic 6S Pro, smartphone da gaming d’ultima generazione di casa Nubia, a quanto pare avrà qualche sorpresa interessante. Il produttore cinese e Tencent hanno pubblicato un nuovo teaser che accenna a una tecnologia inedita di dissipazione del calore “di livello aerospaziale”.

Tramite il social network cinese Weibo, infatti, il brand ha pubblicato il poster che trovate in calce alla notizia in cui si vede il render di un rover presumibilmente su suolo marziano, proprio a indicare il livello del design esclusivo di dissipazione del calore, il quale vedrà la dotazione di una ventola di raffreddamento turbo con velocità fino a 20.000 giri al minuto e motore brushless per ridurre il rumore fino a un massimo di 28 decibel.

Inoltre, stando alle ultime notizie pubblicate in Cina in merito a RedMagic 6S Pro, l’area di dissipazione del calore dovrebbe essere pari a un massimo di 18.000 millimetri quadrati, per una riduzione della temperatura interna della CPU di 16 gradi Celsius e un calo della temperatura della scocca dello smartphone di 3 gradi.

Il sistema di raffreddamento sarà quindi un elemento fondamentale da scoprire su RedMagic 6S Pro, il quale, ricordiamo, dovrebbe dotarsi di un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con refresh rate di 165 Hz, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 120W, chipset Qualcomm Snapdragon 888+ e opzioni lato memoria fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di archiviazione. Insomma, sulla carta si propone davvero come un piccolo gioiello! Non ci resta che scoprire tutti i dati ufficiali nella mattinata italiana del prossimo 6 settembre.

Se siete interessati a sapere qualcosa in più in merito ai prodotti firmati RedMagic vi rimandiamo alla nostra recensione di RedMagic 6R, smartphone da gaming sotto i 500 Euro.