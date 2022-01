RedMagic 7 si mostra con foto reali e specifiche: potrebbe battere ogni record

Lo smartphone da gaming RedMagic 7 sta arrivando: dopo le indiscrezioni riguardo il sorprendente sistema di ricarica rapida, potenzialmente il più rapido al mondo a oggi, finalmente ci sono le prime fotografie dal vivo e informazioni riguardanti le specifiche tecniche. Preparatevi, perché i dati sono sorprendenti.

Grazie al tipster Abhishek Yadav, di cui potete trovare in calce alla notizia il tweet originale, abbiamo varie fotografie che mostrano lo smartphone da gaming in ogni angolazione: oltre a mostrare il tipico design moderno-futuristico con cui è famoso il dispositivo di casa Nubia, conferma anche la dotazione di una fotocamera sotto al display. Tuttavia, è altrettanto noto l’approdo di due varianti: una globale e una cinese. In altre parole, non è certo che in Occidente arrivi proprio la variante con sensore frontale under-panel; a prescindere da questa divisione, RedMagic 7 resta comunque il primo smartphone da gaming con fotocamera sotto allo schermo.

In compenso, è confermato dalla certificazione TENAA il supporto alla ricarica rapida da 165W, il record più importante raggiunto da RedMagic 7. A seguire è la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che lo renderebbe il primo dispositivo con l’accoppiata del SoC top di gamma e della fotocamera sotto al display. Per giunta, può essere definito anche lo smartphone più potente al mondo alla luce del punteggio superiore a 1,1 milioni su AnTuTu.

Parlando del resto delle specifiche vociferate a oggi, abbiamo uno schermo OLED FullHD+ da 6,8 pollici con refresh rate di 144Hz o superiore, sotto il quale si colloca il modulo per riconoscere le impronte digitali. A raffreddare ciò che si troverà sotto la scocca – ovvero fino a 18 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e archiviazione indefinita – sarà una ventola di raffreddamento attiva operativa anche a 20.000 RPM. Trattandosi di indiscrezioni consigliamo di prenderle con le pinze, ma i presupposti suscitano davvero molta curiosità.

