RedMagic 7 Pro ufficiale in Italia: Snapdragon 8 Gen 1 e fotocamera sotto lo schermo

A qualche mese dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di RedMagic 7, torniamo ad approfondire le novità annunciate dal brand in termini di smartphone da gaming. Infatti, sta per arrivare in Italia l'interessante RedMagic 7 Pro.

Quali sono le caratteristiche peculiari? La presenza di una fotocamera anteriore sotto il display da 16MP (f/2.0) e del chip dedicato al gaming Red Core 1, pensato per rendere meno "pesante" il carico di lavoro del prestante processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 presente sotto la scocca. In parole povere, Red Core 1 è incaricato di gestire operazioni relative a RGB, audio e feedback aptico, togliendo dunque al SoC tali compiti e lasciando che lo Snapdragon 8 Gen 1 possa esprimere le potenzialità al meglio durante il gaming e nei contesti in cui servono risorse.

Per il resto, la scheda tecnica di RedMagic 7 Pro include uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 960 Hz, picchi di luminosità di 700 nit e fotocamera in-display, 16GB di RAM LPDDR5 (espansione RAM virtuale fino a 6GB), 256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 65W.

Non mancano chiaramente tutte le funzionalità gaming del caso, sia software (c'è la personalizzazione RedMagic OS 5.0 basata su Android 12) che hardware (immancabili i trigger dorsali a 500Hz). Presente inoltre un sistema di raffreddamento avanzato basato su vapor chamber, grafite e ventola interna, che può essere affiancato da un accessorio Turbo Cooler consistente in una ventola esterna. A livello di connettività, troviamo il supporto a Bluetooth 5.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, NFC e jack audio per le cuffie. Le dimensioni del dispositivo sono di 166,27 x 77,1 x 9,98 mm, per un peso di 235 grammi. Per il resto, non mancano tre microfoni e due speaker.

Per quel che concerne prezzo e disponibilità, RedMagic 7 Pro arriverà in Italia nella giornata del 27 aprile 2022 a un costo di partenza di 799 euro per il modello Obsidian da 16/256GB. La variante Supernova da 16/512GB con ventola RGB approderà invece sul mercato a un prezzo pari a 899 euro. In ogni caso, dal 22 aprile 2022 prenderà il via una non meglio precisata promozione di lancio, quindi potreste voler mantenere monitorato il portale ufficiale di RedMagic. In ogni caso, stiamo testando proprio in questi giorni la variante Obsidian dello smartphone, dunque tra non molto ci sarà l'occasione di approfondire meglio il prodotto su queste pagine.