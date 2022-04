RedMagic 7 Pro è vicino: annunciato l'evento di lancio del nuovo smartphone

A poche settimane dal lancio italiano di RedMagic 7, Redmagic ha annunciato che il prossimo 12 Aprile alle ore 8 si terrà l'evento in cui svelerà in via ufficiale il nuovo RedMagic 7 Pro.

La comunicazione è arrivata direttamente attraverso una pagina dedicata sul sito web ufficiale di RedMagic, dove è possibile inserire la propria mail per ricevere un coupon da 10 Euro.

Nella stessa pagina sono anche presenti indicazioni su quella che sarà la scheda tecnica del nuovo smartphone: gli utenti troveranno uno schermo da gaming UDC in grado di offrire un'esperienza da gaming coinvolgente, a cui si aggiungerà un sistema di raffreddamento multidimensionale ICE 9.0.

L'appuntamento, insomma, è per il 12 Aprile 2022 alle ore 8: tra poco più di quattro giorni ne sapremo di più. Ovviamente seguiremo su queste pagine il lancio e vi daremo conto delle specifiche tecniche del dispositivo.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di RedMagic 7, per farvi un'idea di quella che è la strategia e la visione alla base delle attività di RedMagic.