RedMagic 7 ufficiale: un vero mostro tra gli smartphone da gaming, che specifiche!

Grande giornata per gli amanti del mercato smartphone: dopo l’ufficializzazione di OnePlus Nord CE 2 5G per la fascia media, direttamente dalla Cina notiamo la presentazione della serie Red Magic 7 targata Nubia. Prestate molta attenzione, perché è in arrivo un’altra rivoluzione per il gaming mobile.

La gamma Red Magic 7 rispetto al predecessore – a proposito, ecco a voi la recensione di RedMagic 6S Pro – presenta un sistema di raffreddamento migliorato denominato ICE 8.0, dotato di una ventola capace di operare a 20.000 RPM ma con il beneficio aggiuntivo di un condotto d’aria ulteriore per aumentare il flusso del 35% e mantenere il chipset a una temperatura nettamente inferiore: proprio grazie al nuovo condotto si parla di circa 2,4-3° C in meno.

L’obiettivo è chiaro: mantenere il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in dotazione sotto la scocca il più fresco possibile per soddisfare le esigenze elevate nell’esperienza di gioco. Attenzione, però, perché ad accompagnare il SoC firmato Qualcomm c’è il nuovo chip personalizzato “Red Core 1” sviluppato da Nubia stessa per il RedMagic 7 Pro, dedicato alla gestione di attività specifiche sempre legate al gaming come migliorie per effetti sonori, tasti posteriori, vibrazioni ed effetti luce nei videogiochi.

Sia il RedMagic 7, sia la variante Pro sono dotati di pannelli AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel, copertura DCI-P3 completa e profondità colore a 10 bit. Le differenze sostanziali si notano nel touch sampling rate e nel refresh rate, dato che il modello base offre 165Hz di frequenza di aggiornamento e 720Hz di frequenza di campionamento del tocco, mentre il Pro si ferma a 120Hz nel primo caso e arriva fino a 960Hz nel secondo. Altra differenza è nella luminosità dello schermo, 700 nits per il Pro e 600 nits per il base.

Altri dettagli differenti riguardano il comparto fotocamera e la batteria in dotazione: innanzitutto, RedMagic 7 Pro si presenta come il primo smartphone da gaming con fotocamera anteriore sotto al display, e sarà decisamente interessante vedere come se la caverà sul campo. Per il resto, le specifiche sono le medesime: posteriormente abbiamo tre sensori (64 MP + 8 MP + 2 MP) e anteriormente abbiamo un unico sensore da 16 MP per il Pro e da 8 MP per il RedMagic 7 base.

Lato autonomia, invece, la variante Pro si dota di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 135W e raffreddamento ad aria, mentre il modello base ha una cella da 4.500 mAh ricaricabile a 120W, anche se in confezione giungerà comunque un caricabatterie USB-C da 165 W. Infine, lato OS troviamo Red Magic 5.0 basato su Android 12, con modifiche dedicate esclusivamente alla riduzione dei tempi di risposta e al miglioramento delle prestazioni.

RedMagic 7 arriverà nei colori Cyber ​​Neon, Night Knight e Deuterium Transparent Edition, dove i primi due hanno la retroilluminazione RGB per il logo RedMagic, mentre la Deuterium Transparent Edition aggiunge anche l'illuminazione RGB alla ventola. Il modello Pro è invece disponibile nelle edizioni Cyber ​​Neon, Polar Black Night e Deuterium Blade Transparent. Le versioni globali verranno annunciate il 22 febbraio 2022 e le vendite verranno aperte il 10 marzo; dunque, manca poco per sapere i prezzi ufficiali per il mercato europeo.