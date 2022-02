RedMagic 7 ufficiale in Italia: prezzi, specifiche e foto dello smartphone da gaming

A qualche giorno dalla presentazione della gamma RedMagic 7 in Cina, è giunto il momento di approfondire il lancio per l'Italia (e Global in generale). È bene precisarlo subito: per ora arriva "solamente" il modello base RedMagic 7 (ci saranno altre occasioni per soffermarsi sull'atteso Pro).

A tal proposito, la disponibilità partirà dal 10 marzo 2022 mediante il portale ufficiale di RedMagic. Quali sono i prezzi? Si parte da 629 euro per il modello da 12/128GB in colorazione Black, ma non mancheranno anche le varianti Pulsar da 16/256GB e Supernova (trasparente) da 18/256GB, che saranno proposte rispettivamente a un costo di 729 euro e 799 euro. Insomma, c'è una certa possibilità di scelta.

Per il resto, come potete vedere dalle foto di RedMagic 7 che accompagnano questa notizia, stiamo già mettendo alla prova lo smartphone da gaming da un po' di tempo. A breve arriverà dunque su queste pagine la recensione del dispositivo (visto che la disponibilità partirà dal 10 marzo 2022, abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo in più, ma era giusto farvi sapere che gli utenti interessati non rimarranno di certo "a mani vuote").

In ogni caso, la scheda tecnica del modello Global di RedMagic 7 include un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 165 Hz, touch sampling rate di 720Hz e protezione Gorilla Glass 5, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12/16/18GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Per il resto, non mancano i trigger dorsali a 500Hz, così come sono presenti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, jack audio da 3,5mm per le cuffie, Bluetooth 5.2, NFC e sensore d'impronte digitali posto sotto allo schermo (c'è anche una funzionalità per il rilevamento del battito cardiaco mediante quest'ultimo). Presenti inoltre doppio speaker e sistema di raffreddamento avanzato, mentre le dimensioni sono pari a 170,57 x 78,33 x 9,5mm (per un peso di 215 grammi). I materiali sono alluminio per il frame e vetro per il retro. Il sistema operativo è Android 12 con personalizzazione REDMAGIC OS 5.0.