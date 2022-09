RedMagic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition alla prova: l'interessante collaborazione

Ad agosto 2022 abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di RedMagic 7S Pro: si fa riferimento a un prodotto che strizza particolarmente l'occhio ai videogiocatori. Perché torniamo sull'argomento? Ebbene, RedMagic ha collaborato con Lords Mobile per un'edizione speciale del dispositivo, che mira a esaltare il mobile gaming.

Di recente abbiamo avuto modo di mettere alla prova questa Supernova Lords Mobile Edition di RedMagic 7S Pro, venduta a 949 euro sul portale ufficiale nell'unica versione da 18/512GB. In fase di recensione avevamo avuto modo di mettere sotto stress il modello Obsidian da 12/256GB, che dispone di un design "classico", ma vale la pena notare che sul mercato ci sono anche i modelli da 18/512GB chiamati Supernova e Mercury, che costano di base proprio 949 euro.

Molto interessante dunque che l'edizione limitata Lords Mobile abbia lo stesso prezzo della variante Supernova "base". D'altronde, si fa riferimento a un'edizione limitata a 200 pezzi (come indicato sul blog ufficiale di RedMagic) che include diversi benefici relativi al popolare titolo mobile di IGG, che dispone di oltre 100 milioni di download sul solo Play Store di Android.

Le prime 50 unità, che includevano sia una gift card che una custodia protettiva aggiuntiva a quella classica che si trova in confezione, sono già andate sold out (purtroppo il sample ci è arrivato quando i giochi in quel senso erano già fatti), ma sono ancora disponibili unità che includono una confezione personalizzata e il cosiddetto Surprise Pack, ovvero un codice che rappresenta una gift card per Lords Mobile dal valore variabile da un minimo di 50 dollari a un massimo di 500 dollari (vengono dati elementi in-game rientranti in questo range di valore).

Risulta dunque poco sensato in questo contesto, finché c'è disponibilità della Supernova Lords Mobile Edition di RedMagic 7S Pro, puntare sulla singola Supernova "base", visto il prezzo identico. Abbiamo quindi reputato giusto mettervi a conoscenza di questa possibilità, che rimarrà attiva per tempo limitato: se siete degli appassionati di Lords Mobile o stavate già pensando all'acquisto del prodotto, potreste voler evitare, per ora, il modello "base" Supernova, puntando su questa edizione speciale.

Dato che abbiamo avuto modo di mettere le mani sul prodotto, possiamo inoltre fornirvi una panoramica di quanto offerto, oltre a foto e immagini che trovate a corredo di questo approfondimento. L'abbiamo infatti vista come una possibilità interessante per provare a comprendere com'è approcciarsi, mediante una collaborazione di questo tipo (che non si vede esattamente tutti i giorni ma arriva in un momento interessante e di espansione per il mondo del mobile gaming), a un titolo già popolare da tempo su dispositivi mobili. Zero contenuti sponsorizzati o simili: solamente voglia di mettere da parte i classici pregiudizi da core gamer e provare a comprendere seriamente cosa può offrire una collaborazione tra due realtà importanti del settore, ovvero un brand che produce smartphone da gaming e una software house ben nota tra i giocatori mobile. A tal proposito, nel box che abbiamo ricevuto è presente una confezione di vendita personalizzata con scritte e immagini in colorazione oro legate a Lords Mobile, che potrebbe rappresentare una sorta di "pezzo da collezione" per i fan italiani del gioco.

La "svolta" per questa tipologia di utenti arriva però aprendo la confezione, in quanto all'interno si trova un cartoncino nero con scritta rossa "Surprise Pack", che presenta sul retro il codice da riscattare all'interno di Lords Mobile (nel nostro caso valido fino al 30 giugno 2023), nonché un QR Code per scaricare rapidamente quest'ultimo titolo dal Play Store. Si punta dunque non solamente agli appassionati del gioco, bensì anche a coloro che vogliono iniziare con un po' di "boost" o che magari avevano abbandonato il titolo di IGG arrivati a un punto un po' complesso da superare e vorrebbero riprendere il gioco.

Per farvi un esempio concreto, durante la nostra prova abbiamo cercato di simulare l'esperienza offerta a un nuovo giocatore che si approccia per la prima volta a Lords Mobile (o che ritorna dopo lungo tempo volendo iniziare da zero). Le principali meccaniche di gameplay del titolo di IGG sono ben note: al netto del potenziamento degli edifici del "villaggio" e delle miriadi di possibilità di quel tipo, il giocatore trova carte legate a personaggi da utilizzare strategicamente in battaglia, trascinando le truppe nel campo di guerra e cercando di sconfiggere i nemici o far crollare edifici.

Il campo di gioco si espande man mano che le truppe avanzano in territorio nemico, dando vita a un gameplay dinamico, nonché a rapide partite che possono essere effettuate nei ritagli di tempo. È possibile giocare a Lords Mobile in modo completamente gratuito, dato che basta mettere in atto delle strategie ben pensate a seconda dello scenario (ad esempio, evocando prima le truppe di terra dal costo di 4 unità e solamente in seguito i personaggi in grado di effettuare possenti attacchi dalla distanza da 6 unità, così che le prime "coprano" i secondi e risulti possibile avanzare, oppure dividendo le truppe affinché attacchino prima le torri di difesa più forti presenti in alto anziché quelle presenti in basso).

Insomma, ci siamo capiti: c'è di mezzo la strategia ed è quello il bello del gioco (che, credeteci, è molto più stratificato di così). Inoltre, non manca la possibilità di unirsi a un'ampia community fatta di milioni di giocatori. Durante la nostra prova, effettuata a settembre 2022, non abbiamo faticato a trovare gilde italiane con decine di utenti, in cui è possibile scrivere, dare consigli e inviare aiuti tra appassionati di Lords Mobile.

Se avete provato in passato titoli mobile di questo tipo, sapete già che si tratta di esperienze potenzialmente in grado di divertire per lungo tempo. Uno dei punti dolenti evidenziati spesso da un certo tipo di utente è però la presenza di micro-transazioni, che su Lords Mobile consentono ad esempio di acquistare carte speciali, gemme (da utilizzare anche per aumentare il livello del Castello più rapidamente), acceleratori per potenziare gli edifici e così via.

Ci sono molti giocatori che sono riusciti a portare avanti la loro esperienza senza mai fare uso di micro-transazioni, dato che poi in battaglia va comunque utilizzata la strategia, ma è innegabile il fatto che, come spesso accade in questi casi, mediante le micro-transazioni sia possibile, anche inizialmente, avere un progresso più rapido. Si tratta di un modello di business che può piacere o non piacere, ma molti utenti hanno dimostrato di apprezzare questo tipo di possibilità di scelta, dato che risulta di fatto possibile procedere anche senza spendere alcunché (la questione è dibattuta tra la community di Lords Mobile, come potete leggere ad esempio su Reddit, ma se un gioco ha questo tipo di successo significa che molti giocatori non hanno avuto tutto sommato così tanti problemi nella progressione, anche se tutto dipende dalle preferenze di ognuno).

La nostra prova si è dunque rivelata interessante per approfondire questo ambiente per certi versi "sconosciuto" ai core gamer, ma che vede parecchie persone divertirsi su base quotidiana nei ritagli di tempo. Nel nostro caso le prime "problematiche", che in realtà abbiamo superato poi rapidamente con un po' di strategia, sono arrivate nel Capitolo 2, in cui è risultato necessario imparare a gestire le risorse, i tempismi e l'ordine di piazzamento delle truppe per poter effettivamente avere la meglio sull'IA.

Arrivati, dopo qualche ora di gioco, allo Scenario 7 del Capitolo 2, entrati in una gilda, potenziato un po' il castello e sbloccate diverse meccaniche "avanzate", non abbiamo mai sentito il bisogno di passare per le micro-transazioni. Tuttavia, abbiamo deciso di provare a utilizzare il codice incluso nell'edizione speciale per comprendere al meglio quanto offerto a un giocatore alle prime armi. Utilizzata la classica moneta per vedere il codice, abbiamo aperto Lords Mobile, premuto sull'icona dell'ingranaggio collocata in basso a destra e fatto tap sull'opzione "Codice riscatto", inserendo poi il codice e premendo sul pulsante "Ottieni".

Nel nostro caso, tramite il codice abbiamo ottenuto 5x Acceleratori (3 giorni), 25x Acceleratori (24 ore), 5x Acceleratori Ricerca (3 giorni), 25x Acceleratori Ricerca (24 ore), 5x Acceleratori Addestramento (3 giorni), 25x Acceleratore Addestramento (24 ore), 20x 600.000 oro, 20x 500.000 cibo, 20x 500.000 pietra, 20x 500.000 legname, 20x 500.000 minerale e 16x 1.000 gemme.

Insomma, abbiamo ottenuto tanti elementi in-game, che possono dare un "boost" non di poco conto all'esperienza, mettendo da parte risorse utili per parecchio tempo, utili a progredire più rapidamente ad esempio in termini di livello del Castello (grazie alle gemme). Tuttavia, va detto che non si tratta di un boost in grado di far diventare un utente un pro player, nonostante questi elementi consentano di risparmiare tempo nella "scalata".

Insomma, per quanto anche a chi vi scrive questa tipologia di esperienza possa fare un po' storcere il naso, durante la prova abbiamo compreso il motivo per cui una proposta di questo tipo può assumere valore per un utente che apprezza un'esperienza come quella offerta da Lords Mobile e vuole banalmente divertirsi un po' più rapidamente, considerando anche il fatto che il prezzo dell'edizione speciale Supernova Lords Mobile Edition di RedMagic 7S Pro non varia rispetto a quello della Supernova "base". Insomma, come spesso accade, è tutto un po' nel mezzo: c'è a chi piace questo tipo di esperienza e a chi no, quindi ha poco senso fare i "puristi", ma ne ha molto di più mettersi in gioco e provare a comprendere questi nuovi metodi di intendere il videogioco, che stanno attirando molti utenti (e non può essere un caso).

Al netto di questo, va ricordato che la variante Supernova di RedMagic 7S Pro, inclusa in questa edizione speciale e che non avevamo ancora visto dal vivo, presenta un design che consente di vedere la ventola RGB interna a 20.000 RPM (anche attraverso lo sfiato posto sul lato destro, oltre che tramite l'apposita zona trasparente della backcover), così come mette in evidenza tramite delle apposite scritte quanto offerto principalmente dallo smartphone, dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 alla batteria da 5.000 mAh, passando per la fotocamera anteriore posta sotto lo schermo e per il sistema di raffreddamento ICE 10.0, basato anche su grafite e vapor chamber.

Vi rimandiamo alla succitata recensione per approfondire al meglio il tutto, comprese le classiche pecche come il software non esattamente dei più curati, ma vale la pena notare che le chicche per un appassionato di tecnologia non mancano. Per il resto, dato che si fa riferimento alla variante più prestante di RedMagic 7S Pro, ovvero quella da 18/512GB, non potevamo esimerci dall'effettuare qualche benchmark ulteriore. In tal senso, il dispositivo ha fatto registrare 1.108.971 punti su AnTutu Benchmark v9. Per intenderci, durante la nostra prova il modello Obsidian da 12/256GB si era "fermato" a 1.046.289 punti. Insomma, non si fa riferimento solamente a un'edizione che potrebbe interessare i fan di Lords Mobile, bensì anche coloro che sanno come sfruttare al meglio questa tipologia di dispositivi Android e vogliono puntare al top del mercato a livello di performance, magari in vista di godersi al meglio titoli mobile come il prossimo Assassin's Creed AAA di Ubisoft (o quanto già disponibile lato Android sul mercato).