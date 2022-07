RedMagic 7S Pro ufficiale in Italia: prezzo, disponibilità e scheda tecnica

Ad alcune settimane dagli annunci di RedMagic effettuati in Cina, è giunto il momento di tornare ad approfondire le novità del noto brand. Infatti, è stato ufficializzato l'arrivo in Italia di RedMagic 7S Pro.

Quest'ultimo è dunque il più recente degli smartphone da gaming del brand, che dispone di caratteristiche da flagship. A tal proposito, la scheda tecnica di RedMagic 7S Pro include uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, frequenza di aggiornamento di 120Hz, touch sampling rate fino a 960Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12/18GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), una fotocamera anteriore posta sotto lo schermo da 16MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Le colorazioni disponibili sono quelle Obsidian (Black), Mercury e Supernova (queste ultime due sono trasparenti). Chiaramente non mancano tutte le feature gaming che vi aspettate, sistema di raffreddamento avanzato con ventola integrata e trigger soft-touch dorsali a 520Hz. Le dimensioni del prodotto sono di 166,27 x 77,1 x 9,98mm, per un peso di 235 grammi. Non manca poi il supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC e jack audio da 3,5mm.

Per quel che concerne prezzi e disponibilità di RedMagic 7S Pro in Italia, che è poi in realtà la "vera notizia" odierna, in quanto le specifiche si conoscevano già dal reveal cinese (al netto di tagli e ricarica), il dispositivo sarà al centro di offerte early bird dal 2 all'8 agosto 2022, mentre l'effettiva disponibilità partirà il 9 agosto 2022.

I costi? Il modello Obsidian da 12/256GB partirà da 779 euro, mentre la variante Supernova da 18/512GB costerà 949 euro. Lo stesso prezzo, ovvero 949 euro, sarà destinato al modello Mercury. In ogni caso, ad avere la ventola sono i modelli Supernova e Mercury, mentre quella Obsidian ha una banda RGB. Saranno poi disponibili diversi accessori venduti a parte, ad esempio il Gray Turbo Cooler proposto a 43,90 euro. Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di RedMagic. Stiamo già provando il dispositivo da un po': tra non molto arriverà su queste pagine anche la recensione del prodotto.