RedMagic 8 Pro, l'annuncio è imminente: potrebbe avere uno Snapdragon 8 Gen 2

Non è passato poi così tanto tempo dalla pubblicazione su queste pagine della nostra prova della Supernova Lords Mobile Edition di RedMagic 7S Pro, ma il periodo finale dell'anno non può che guardare al futuro (o meglio, a ciò che a breve rappresenterà il presente). A tal proposito, è in arrivo RedMagic 8 Pro.

Infatti, come riportato da PhoneArena e Gizchina, l'azienda ha pubblicato un'immagine teaser, ovvero quella che potete vedere in calce alla notizia, in cui si legge chiaramente che la data da segnare sul calendario è quella del 16 dicembre 2022. Sì, si fa riferimento al giorno seguente alla pubblicazione di questa notizia, dunque è tutto imminente.

L'immagine teaser non lascia spazio a molti dettagli, se non al fatto che per il momento l'annuncio avverrà con ogni probabilità in Cina. Tuttavia, a sostenere il numero 8 c'è una mano robotica dal design futuristico, che lascia intendere che RedMagic voglia porre lo sguardo al futuro. Interessante notare che, stando ai rumor emersi finora, potrebbe esserci una ricarica a 165W, nonché una batteria fino a 6.000 mAh.

Va detto inoltre che durante l'evento RedMagic potrebbe svelare una serie di dispositivi, in quanto la scritta in cinese tradotta lascerebbe intendere l'arrivo di almeno due smartphone da gaming. In ogni caso, sotto alla scocca potrebbe esserci uno Snapdragon 8 Gen 2. Non ci resta che stare a vedere.