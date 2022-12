Che fine ha fatto RedMagic 8 Pro? Prime immagini e data di annuncio particolare

Vi ricordate dell'annuncio di RedMagic 8 Pro, che doveva essere imminente? Ebbene, alla fine il reveal dello smartphone da gaming avverrà in una data particolare. Nel frattempo, tra l'altro, sono emerse online le prime immagini di RedMagic 8 Pro.

Partendo dalla data di annuncio, come riportato da GSMArena, quello andato in scena qualche giorno fa era in realtà un evento legato ai media cinesi, mentre bisognerà attendere ancora un po' affinché avvenga la presentazione destinata al pubblico. Infatti, come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, la data da segnare sul calendario in questo caso è quella del 26 dicembre 2022, ovvero il giorno di Santo Stefano.

Al netto della data particolare scelta da RedMagic per l'annuncio del nuovo smartphone da gaming (ma d'altronde si fa riferimento a un evento che si terrà in Cina, dunque probabilmente poi lato Global avverrà tutto un po' più avanti), ricordiamo che i vari teaser rilasciati finora dal brand sembrerebbero lasciare spazio all'arrivo di una serie di dispositivi (e non dunque a un unico modello RedMagic 8 Pro).

I rumor finora hanno infatti descritto due modelli, che potrebbero chiamarsi RedMagic 8 Pro e RedMagic 8 Pro+, con batteria rispettivamente da 5.000 mAh e 6.000 mAh, nonché supporto alla ricarica a 165W. Il processore è invece il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Per quel che riguarda, invece, le immagini ufficiali emerse finora, come riportato da Gizchina, il brand ha diffuso alcuni teaser, ovvero quelli che si possono vedere in calce alla notizia. Da questi ultimi si nota una tripla fotocamera posteriore, così come uno schermo anteriore che sembrerebbe disporre di una fotocamera in-display. Si fa notare inoltre l'esistenza di una variante con backcover trasparente, che mette in luce SoC e ventola RGB.