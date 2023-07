Redmagic 8S Pro e 8S Pro+ ufficiali: hanno 24 GB di RAM e Snapdragon 8+ Gen2!

Vi avevamo anticipato che Redmagic 8S Pro era in arrivo sul mercato cinese nel corso dell'estate, e ora è arrivata l'ufficialità: Redmagic 8S Pro e Pro+ sono stati lanciati nelle scorse ore, con un SoC nuovo di zecca e una quantità di RAM tale da far impallidire persino un PC da gaming!

La vera novità di Redmagic 8S Pro e Pro+ è che entrambi gli smartphone saranno dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen2, presentato ufficialmente proprio in parallelo ai due device top di gamma di Redmagic. Lo Snapdragon 8+ Gen2 rappresenta una versione più performante dello Snapdragon 8 Gen2 lanciato da Qualcomm lo scorso novembre, grazie ad un boost del Core principale Cortex-X3 da 3,20 GHz a 3,36 GHz e della GPU da 680 MHz a 719 MHz.



In termini puramente matematici, dunque, il Redmagic 8S Pro e il "fratello maggiore" Pro+ dovrebbero essere il 5% più performanti lato CPU e il 5,7% più prestanti in termini di GPU rispetto ai migliori smartphone in commercio, tutti dotati di Snapdragon 8 Gen2. Per la verità, la configurazione utilizzata da Qualcomm e Redmagic è molto simile a quella della piattaforma Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy presentata a febbraio con Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.



In ogni caso, il Redmagic 8S Pro è disponibile con una RAM LPDDR5X fino a 12 GB e con uno storage UFS 4.0 fino a 512 GB. Il Redmagic 8S Pro+ ha una RAM da 16 o 24 GB, configurandosi come la proposta migliore sul mercato sotto questo aspetto, mentre la sua memoria interna arriva fino a 1 TB. Per quanto riguarda le altre specifiche dei due device, invece, essi avranno la stessa fotocamera posteriore, composta da un sensore principale Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP, da un ultra-grandangolo e da un teleobiettivo. Inoltre, i due Redmagic 8S avranno una selfie-camera under-display da 16 MP.



La proposta di Redmagic è dunque la prima al mondo con Snapdragon 8+ Gen2 e 24 GB di RAM, ma le novità non si fermano qui: lo schermo dei due smartphone, per esempio, sarà un pannello AMOLED da ben 6,8" con luminosità massima di picco a 1.300 nits e copertura Gorilla Glass 5 di Corning. Il refresh rate dei device è fissato a 120 Hz, mentre il touch sampling rate arriva a ben 960 Hz sullo schermo e a 520 Hz sui trigger del pannello posteriore.



Inoltre, il Redmagic 8S Pro ha una batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata fino a 165 W. La versione Pro+ dello smartphone ha la stessa velocità di ricarica, ma ha dovuto sacrificare la dimensione della batteria fino a 5.000 mAh per fare spazio ad un sistema di raffreddamento migliorato, chiamato ICE 12. Infine, Redmagic ha confermato la presenza del chip Red Core 2 per i carichi di lavoro più pesanti, che dovrebbe fare da coprocessore per lo Snapdragon 8+ Gen2 nelle situazioni più complesse, come quelle legate al gaming.