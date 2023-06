REDMAGIC 8S Pro in arrivo: possibile grande sorpresa per SoC e RAM

Non è passato molto tempo dall'uscita su queste pagine della nostra recensione di REDMAGIC 8 Pro Titanium, ma è già giunto il momento di guardare oltre (d'altronde, il mondo degli smartphone è costantemente alla ricerca di novità). Infatti, è stata svelata la data dell'evento di presentazione estero di REDMAGIC 8S Pro.

Il brand dietro agli smartphone da gaming ha insomma indicato, tramite il social network Weibo e così come riportato anche da GSMArena, che il tutto si terrà in Cina nella giornata del 5 luglio 2023. Manca dunque poco più di una settimana, al momento in cui scriviamo, all'evento di presentazione del futuro dispositivo di REDMAGIC.

Secondo le fonti, lo smartphone potrebbe avere diverse similitudini col succitato REDMAGIC 8 Pro, ma ci potrebbero essere delle sorprese soprattutto lato SoC e RAM. Un po' tutte le fonti indicano infatti la presenza di un nuovo processore Qualcomm, ma c'è un po' di "indecisione" in merito a quale sarà effettivamente il SoC.

Fonti come Gizchina lasciano infatti intendere che potrebbe trattarsi di uno Snapdragon 8+ Gen 2, mentre fonti come Wccftech, basandosi su alcuni teaser, indicano la possibilità che REDMAGIC 8S Pro possa rappresentare il primo smartphone al di fuori del portfolio Samsung a integrare un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy", ovvero una versione "overcloccata" del processore.

Inoltre, un ulteriore aspetto che viene indicato da fonti come PhoneArena risiede nella possibile presenza di fino a 24GB di RAM. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché REDMAGIC 8S Pro possa rappresentare "un mostro di potenza". Staremo a vedere: il 5 luglio 2023 non è poi così lontano.