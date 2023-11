REDMAGIC 9 Pro e REDMAGIC 9 Pro+ ufficiali in Cina con Snapdragon 8 Gen 3

Non è passato molto dall'annuncio del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma è già arrivato il momento di fare sul serio. Infatti, in Cina è stata ufficializzata la gamma di smartphone da gaming REDMAGIC 9 Pro, che include due modelli legati proprio al succitato processore.

Più precisamente, quanto svelato da REDMAGIC nella giornata del 23 novembre 2023 sono REDMAGIC 9 Pro e REDMAGIC 9 Pro+. Sono molte le varianti proposte sul mercato cinese, dunque in questa sede effettueremo un riassunto. Ci sarà poi modo di approfondire la questione quando i dispositivi arriveranno Global (più avanti entreremo maggiormente nel dettaglio anche di quel tipo di lancio).

Per il momento, vi basti sapere che la variante Black da 8/256GB di REDMAGIC 9 Pro ha un costo di 4.399 yuan (circa 568 euro al cambio attuale), ma il dispositivo può anche arrivare a costare 5.399 yuan (circa 697 euro) nel modello Transparent Black da 12/512GB. REDMAGIC 9 Pro+, invece, parte da 5.499 yuan (circa 710 euro) per la variante Black da 16/256GB, mentre il modello più costoso è quello Black da 24GB/1TB (che viene proposto a 6.999 yuan, ovvero circa 904 euro). I preordini sono già aperti in Cina, mentre l'effettiva disponibilità per quel mercato partirà dal 28 novembre 2023.

Messa da parte la questione prezzi, vale la pena dare un'occhiata alla scheda tecnica di REDMAGIC 9 Pro. Quest'ultima include un pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate medio di 960 Hz e fotocamera UDC sotto allo schermo di quinta generazione, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8/12GB di RAM LPDDR5X, 256/512GB di memoria interna UFS 4.0 e una batteria da ben 6.500 mAh con supporto alla ricarica a 80W.



Pensate che per REDMAGIC 9 Pro+ si arriva a 165W (in questo caso la batteria è da 5.500 mAh), per un tempo di ricarica completo di appena 16 minuti. REDMAGIC 9 Pro+ dispone di 16/24GB di RAM LPDDR5X e 256GB/512GB/1TB di memoria interna UFS 4.0. Immancabili, per il resto, ventola interna RGB, 5G, sistema di raffreddamento ICE 13, personalizzazione software REDMAGIC OS 9.0 e jack audio per le cuffie. Per maggiori dettagli, potreste magari voler dare un'occhiata anche al portale ufficiale di REDMAGIC.

In conclusione, vale la pena soffermarsi un momento su quanto sappiamo in merito al lancio Global della serie REDMAGIC 9 Pro. Ebbene, per ora non sono noti prezzi e modelli coinvolti, ma quel che sappiamo è che ci sarà un annuncio a proposito in data 18 dicembre 2023. REDMAGIC ha inoltre già comunicato che l'inizio della fase Early Bird Offer è previsto per la giornata del 27 dicembre 2023, mentre il 2 gennaio 2024 sarà la volta dell'Early Sale. Infine, l'effettiva fase di Open Sales prenderà il via il 3 gennaio 2024. Insomma, sembra proprio che la gamma REDMAGIC 9 Pro sia associata al periodo "Natale/Capodanno".