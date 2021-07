RedMagic cala l'asso su Realme: 'Siamo onesti', i social approvano

I social network apprezzano particolarmente gli "scontri" a livello marketing tra le varie aziende, ovviamente fatti anche per sorridere (e non per alimentare "tifoserie"). Nel corso degli anni, abbiamo dunque assistito a varie "iniziative" di questo tipo, compresa quella di Xiaomi legata ad Apple (giusto per citare una vicenda recente).

Ebbene, ora al centro del "dibattito social" ci sono RedMagic e Realme. Infatti, il primo brand, noto per i suoi smartphone da gaming come il recente RedMagic 6R, ha deciso di "commentare" la vicenda relativa al ban di Realme GT da AnTuTu Benchmark. Ricordiamo, infatti, che la nota piattaforma ha deciso di rimuovere i risultati di questo recente dispositivo per via di presunti "brogli" (stando alle accuse, sarebbero stati utilizzati dei metodi per cercare di incrementare "artificialmente" le performance del dispositivo durante test di questo tipo). Realme ha sempre affermato di non aver infranto alcuna regola, ma il ban da parte di AnTuTu Benchmark c'è stato.

Da qui è partita RedMagic per lanciare una "frecciatina" a Realme. Infatti, in un post pubblicato dal profilo Facebook ufficiale del brand, compare, sulla sinistra, un'immagine di Realme GT, affiancata sulla destra da un render di RedMagic 6R. Viene poi effettuato un "confronto" relativo ad alcuni aspetti: in particolare, RedMagic ha messo in evidenza il fatto che il suo smartphone dispone di un display da 6,67 pollici con refresh rate di 144 Hz, mentre Realme GT presenta uno schermo da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Per il resto, RedMagic 6R ha uno spessore di 7,7 mm, mentre Realme GT arriva a 8,4 mm. Si fa poi riferimento al mercato statunitense: il dispositivo di Realme non è disponibile in quest'ultimo, mentre quello di RedMagic sì (a 499 dollari).

L'informazione messa maggiormente in evidenza è però ovviamente quella relativa al risultato su AnTuTu Benchmark. Realme GT viene indicato come "bannato", mentre RedMagic 6R secondo il suo produttore arriva a 835.649 punti. Per il resto, in alto nell'immagine si legge: "Let's be real", ovvero "Siamo onesti". Inoltre, nella descrizione del post su Facebook si legge: "Qual è il vero affare?" (in inglese viene utilizzata l'espressione "Bang for your buck", in parole povere "vale i soldi", riprendendo alcune frasi utilizzate da Realme per sponsorizzare il prodotto).

In ogni caso, gli appassionati sembrano apprezzare la "sfida", visto il numero di reazioni positive al post di RedMagic. Al momento non sono invece comparse "risposte" sul profilo Facebook di Realme.