RedMagic fa il pieno in Cina: ufficiali 7S, 7S Pro, accessori PC e monitor

Sono ormai passati diversi mesi dalla pubblicazione della nostra recensione di RedMagic 7. È dunque giunto il momento di approfondire nuovi prodotti legati al noto brand. Facciamo chiaramente riferimento agli smartphone da gaming RedMagic 7S e RedMagic 7S Pro, appena annunciati in Cina, ma non c'è solamente questo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, RedMagic ha ufficializzato anche degli accessori per PC e un monitor da gaming. Potete approfondire questi prodotti mediante le immagini presenti in calce alla notizia, ma ad attirare principalmente l'attenzione sembra essere il cosiddetto Red Magic Gaming Monitor, che dispone di un pannello miniLED da 27 pollici a 160Hz con risoluzione di 3840 x 2160 pixel e angoli di visione di 178 gradi.

Si fa in ogni caso riferimento a prodotti pensati per il mercato cinese, che potrebbero non arrivare da noi (tra l'altro, per ora sappiamo solamente che il monitor e gli accessori per PC, ovvero mouse e tastiera, arriveranno in Cina a settembre 2022, ma non si conoscono i prezzi). Per quel che riguarda il nostro mercato, invece, risulta maggiormente interessante approfondire gli annunci in ambito di smartphone da gaming.

A tal proposito, la scheda tecnica di RedMagic 7S Pro comprende un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 960 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16/18GB di RAM, 256GB/512GB/1TB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), una fotocamera anteriore posta sotto al display da 16MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a ben 135W.

Non mancano un sistema di raffreddamento avanzato con ventola interna, funzionalità gaming e trigger dorsali, come da tradizione per RedMagic. Per il resto, la "variante base" RedMagic 7S dispone di specifiche simili al modello Pro, scendendo però a compromessi, ad esempio, in termini di batteria e velocità di ricarica (in questo caso si fa riferimento a 4.500 mAh e 120W). I prezzi? RedMagic 7S parte da 4.000 yuan (circa 592 euro al cambio attuale), mentre RedMagic 7S Pro parte da 5.200 yuan (circa 770 euro al cambio attuale).

Insomma, RedMagic ha fatto il pieno di annunci in Cina (pensate che non manca persino un'edizione speciale di RedMagic 7S Pro legata ai Transformers) ed era interessante approfondire rapidamente quanto svelato, ma sicuramente torneremo a trattare più nel dettaglio gli smartphone da gaming su queste pagine in futuro. Infatti, come si può apprendere dal portale ufficiale di RedMagic, la data da segnare sul calendario per il reveal nostrano di RedMagic 7S Pro è quella del 26 luglio 2022. Insomma, non manca poi molto per vedere almeno uno dei prodotti citati in Italia.