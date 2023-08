REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS ufficiali in Italia: ecco gli auricolari trasparenti

Per quanto un brand come REDMAGIC sia conosciuto principalmente per smartphone da gaming come REDMAGIC 8S Pro, è risaputo che non sia solamente questa la tipologia di prodotti legata all'azienda. Al giorno d'oggi il portfolio di quest'ultima include infatti anche accessori e molto altro, compresi gli auricolari REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS.

Questi ultimi sono stati ufficializzati anche per l'Italia in questa estate 2023, venendo proposti nel nostro Paese a un prezzo pari a 229 euro mediante il portale ufficiale di REDMAGIC, che al momento in cui scriviamo indica tempistiche di spedizione di qualche settimana. In ogni caso, uno degli aspetti che si fa notare sin da subito è il design.

Gli auricolari sono infatti trasparenti, mettendo in mostra quanto presente all'interno. A proposito di componentistica, di mezzo c'è un chip Qualcomm S5, nonché il supporto al Bluetooth 5.3. REDMAGIC mette poi in evidenza il fatto che si possa usufruire di una Low Latency di 28ms (sfruttando il tutto, ad esempio, mediante il succitato REDMAGIC 8S Pro, altrimenti 39ms). Immancabile anche l'ANC fino a 48dB, così come un composite biological diaphragm da 11mm.

Per il resto, c'è il supporto alla ricarica wireless e non manca la certificazione Hi-Res Audio. Da notare che c'è la possibilità di sfruttare una connessione dongle per connettere gli auricolari a un ampio numero di dispositivi senza dover passare per il Bluetooth, nonché che, come d'altronde ci si può immaginare visto il brand coinvolto, risulta presente una modalità gaming. Tra le altre caratteristiche, troviamo una batteria da 35mAh per auricolare (350mAh per il case). L'autonomia stimata è di 7 ore, mentre nella parte alta del case si fa notare la presenza di una rotella che può essere utilizzata per gestire il volume. Per quel che concerne la personalizzazione, anche lato RGB, REDMAGIC ha lanciato un'applicazione per dispositivi mobili chiamata Goper.