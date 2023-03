REDMAGIC lancia 8 Pro Titanium Edition, una tastiera e un mouse gaming in Italia

Al netto del lancio del monitor da gaming di REDMAGIC, il brand ha ufficializzato l'arrivo sul nostro mercato di diversi prodotti. Non c'è solamente la Titanium Edition di REDMAGIC 8 Pro, in quanto il brand sbarca di fatto anche nel mondo degli accessori da gaming per PC.

Partendo dallo smartphone da gaming, i più attenti tra di voi sapranno sicuramente che REDMAGIC 8 Pro è già approdato in Italia, ma ora il dispositivo si arricchisce di una Titanium Edition che punta in alto non solamente in termini di materiali, ma anche a livello di performance. Troviamo infatti 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che vanno ad affiancare il prestante processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Immancabile poi la ventola interna RGB. Il prezzo da noi è pari a 799 euro, come si evince dal sito Web ufficiale di REDMAGIC.

Da quest'ultimo si apprende anche che sul nostro mercato stanno arrivando una tastiera e un mouse wireless/cablati da gaming. Quest'ultimo presenta il supporto al Bluetooth, dispone di un design trasparente, può sfruttare macro personalizzabili, pesa 75 grammi e dispone di una batteria da 450 mAh. Il prezzo per il nostro Paese è di 99 euro. Potete trovare maggiori dettagli sempre sul portale di REDMAGIC.

Per quel che concerne, invece, la tastiera Gasket wireless, quest'ultima presenta un'illuminazione RGB, un piccolo schermo personalizzabile da 1,47 pollici, switch TTC Speed Silver V2 e supporto al Bluetooth. Il costo è in questo caso di 199 euro. Non manca inoltre un apposito tappetino, venduto in diverse varianti a partire da 25 euro. Ci sarà probabilmente modo di tornare in modo più approfondito su alcuni dei prodotti coinvolti, ma per il momento sapete già dove trovare maggiori dettagli relativamente al tutto: sul sito Web di REDMAGIC.