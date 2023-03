REDMAGIC lancia il monitor da gaming MiniLED 4K a 160Hz

REDMAGIC è un brand noto soprattutto in ambito di smartphone da gaming, ma in realtà l'azienda sta esplorando sempre più contesti col passare del tempo. Adesso è arrivato il momento di puntare sul mercato dei monitor, visto che il marchio sta lanciando la sua prima generazione di monitor MiniLED 4K.

Certo, si è già fatto riferimento in passato a questo modello di monitor da gaming REDMAGIC, ma a partire dal 3 aprile 2023 inizierà la fase di preordine del prodotto per il Nord America. C'è dunque una "versione internazionale". Non ci sono dettagli in merito a un possibile arrivo in Italia, ma sembra che in generale il brand voglia puntare in modo importante anche sul mondo PC (considerando che già nel corso del 2023 la disponibilità del monitor verrà estesa, ad esempio, al Messico).

In ogni caso, la scheda tecnica del Gaming Monitor di REDMAGIC include un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), oltre 2000 mini-LED, un refresh rate fino a 160Hz, una luminosità di picco di 1.300 nit e il supporto all'HDR 1000. Non mancano poi, ad esempio, due porte HDMI 2.1. In linea generale, il brand contestualizza il prodotto come una soluzione che può essere associata anche a console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che al PC. Ribadiamo che il monitor per ora non risulta disponibile in Italia (ma il fatto che sia comparso sul sito Web europeo del brand lascia ben sperare per il futuro, considerando anche che in una delle pagine viene fatto riferimento a un prezzo di 869 euro), ma se volete approfondire il prodotto potete farlo mediante il portale ufficiale di REDMAGIC.

REDMAGIC sta insomma ampliando il suo portfolio con prodotti di vario tipo, come d'altronde si evinceva già dal 2022. A fine anno, infatti, REDMAGIC ha fatto il pieno di annunci in Cina, estendendo il "campo d'azione" anche al mondo degli accessori per PC e per l'appunto a quello dei monitor da gaming.