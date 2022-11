RedMagic lancia le offerte Black Friday 2022: sconti fino a 115 euro

Non c'è solamente Honor a lanciare offerte per il Black Friday. Infatti, sono molti i brand che hanno deciso di avviare iniziative promozionali relative al proprio portfolio per l'occasione. Tra le varie aziende coinvolte, non manca RedMagic.

A tal proposito, le promozioni legate al Black Friday 2022 del brand proseguiranno fino al 30 novembre 2022 e vedono di mezzo sconti fino a 115 euro. Chiaramente i principali prodotti al centro dell'iniziativa sono gli smartphone da gaming dell'azienda, ma non mancano offerte relative ad accessori e bundle.

Partendo dalle offerte principali, troviamo uno sconto di 70 euro su RedMagic 7 Pro, che viene ora proposto, nel modello Supernova da 16/512GB, a 829 euro (anziché 899 euro). La variante Obsidian da 16/256GB viene invece adesso venduta a 759 euro (al posto di 799 euro). Non manca inoltre un possibile risparmio di 50 euro su RedMagic 7, che nel modello Obsidian da 12/128GB viene ora proposto a 579 euro (anziché 629 euro).

Presente poi uno sconto di 20 euro su RedMagic 7S Pro, che nella variante Obsidian da 12/256GB è adesso venduto a 759 euro (al posto di 779 euro). Da notare anche il possibile risparmio di 20 euro sull'edizione limitata RedMagic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition da 18/512GB, proposta a 929 euro (anziché 949 euro).

Per il resto, al netto degli sconti sugli accessori e di una "lotteria del Black Friday", ci sono diverse offerte lampo che vedono di mezzo anche risparmi più consistenti. Ad esempio, a partire dal 28 novembre 2022 sarà possibile risparmiare 115 euro sul bundle RedMagic 7 con Cyberpods. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di RedMagic in questo periodo.