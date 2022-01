RedMagic ha il suo Metaverso, da RedMagic 7 al misterioso visore VR

Dopo aver approfondito il progetto Earth2, torniamo a trattare su queste pagine la questione Metaverso. Questa volta, però, a puntare su questo mondo è un brand ben noto in ambito di dispositivi mobili: RedMagic.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come si può vedere sul social network cinese Weibo, la società ha ufficializzato la sua visione relativa al Metaverso. RedMagic vuole infatti puntare sulla realtà virtuale nel corso del 2022, realizzando un ecosistema VR condiviso su cui in realtà per il momento non ci sono molti dettagli. Tuttavia, l'annuncio è stato accompagnato da un'immagine concept in cui si vede un misterioso visore. Potete vederla a corredo della notizia: chissà cosa bolle in pentola in casa RedMagic.

Sono molti i brand che stanno puntando sul Metaverso, ma chiaramente questo non mette in secondo piano gli annunci "classici". A tal proposito, oltre al recente passaggio al TENAA dello smartphone da gaming RedMagic 7, che a questo punto dovrebbe arrivare tra non molto sul mercato, non mancano un router e un monitor a marchio RedMagic. Infatti, l'azienda ha pubblicato su Weibo delle immagini inequivocabili da questo punto di vista.

Insomma, sembra proprio che RedMagic voglia diventare qualcosa di più di un brand legato al mondo degli smartphone da gaming in questo 2022. Staremo a vedere.