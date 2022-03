RedMagic, gli smartphone da gaming si possono comprare con Bitcoin

Non solo smartphone da gaming accessibili e innovativi, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di RedMagic 7. Ora, il produttore aggiunge un'altra freccia al proprio arco: i pagamenti in criptovalute.

Grazie alla partnership con Utrust, infatti, Redmagic si lancia del mondo del nuovo web aprendo le porte del suo store alle monete digitali più diffuse. Tra i pagamenti accettati, ci saranno Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), EGLD, USDC, Utrust (UTK), DASH e USDT.

I pagamenti saranno disponibili in crypto sui principali store mondiali, incluso quello europeo. Al netto delle tempistiche di validazione, che variano a seconda della blockchain utilizzata, una volta che il pagamento viene approvato l'ordine sarà confermato in pochi istanti.

Nessuna differenza per quel che riguarda, invece, la fase post-vendita. In caso di rimborsi, le cifre verranno trattate attraverso la piattaforma Utrust e, chiaramente, con la stessa criptovaluta utilizzata in fase di pagamento. Le fee per le transazioni, invece, vengono detratte automaticamente dal totale.

Grande soddisfazione, ovviamente, per Utrust. A parlare è il Direttore Marketing Pedro Martinho, il quale ha affermato che "REDMAGIC è un eccellente esempio del perché facciamo ciò che facciamo. Sono all'avanguardia nella tecnologia e fanno prodotti entusiasmanti da zero. Stanno aprendo la strada al loro futuro, ed è sicuramente qualcosa che apprezziamo".