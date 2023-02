Redmi 10 5G: lo smartphone low cost Android scontato del 32% da Unieuro

Andando oltre al volantino Unieuro di febbraio, risulta interessante soffermarsi anche su altre iniziative promozionali avviate in questo periodo dalla popolare catena. Infatti, non passa inosservato uno sconto su Redmi 10 5G.

Più precisamente, il dispositivo mobile viene adesso venduto, "brandizzato" Vodafone, a un prezzo pari a 189 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Secondo quanto si può leggere sul sito Web della ben nota catena, precedentemente il costo del prodotto era di 279,90 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 32%, per uno sconto di 90,90 euro.

L'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Solo Online di Unieuro, che proseguirà fino al 19 febbraio 2023. Avrete dunque a disposizione ancora un po' di giorni per poter usufruire dello sconto indicato in precedenza, successivamente alla pubblicazione di questa notizia. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost.

Questo anche considerando il fatto che di mezzo c'è il supporto al più recente standard in termini di connettività. Lo smartphone coinvolto presenta inoltre 4GB di RAM, così come non mancano 128GB di memoria interna. Va detto, però, che su Amazon al momento in cui scriviamo il prezzo a cui viene proposto il dispositivo è di 176 euro (ma la disponibilità è limitata e si passa per rivenditori).