Redmi 10 arriva ufficialmente in Italia: lo smartphone low cost disponibile da oggi!

Lo smartphone low cost Redmi 10 di Xiaomi, di cui avevamo parlato negli scorsi giorni, è arrivato in Italia. A comunicarlo il produttore cinese con un annuncio pubblicato sulla homepage del proprio sito web italiano, dove ha anche annunciato i prezzi.

Il dispositivo, dalle ore 13 di oggi 14 Settembre 2021 alle 23:59 del 28/09, potrà essere acquisto sullo store ufficiale ai seguenti prezzi:

4/64GB: 199,90 Euro;

4/128GB: 229,90 Euro.

Redmi 10, nello specifico, sarà disponibile nelle colorazioni Carbon Gray, Pebble White e Sea Blue. Direttamente nella pagina d'acquisto sul sito Xiaomi leggiamo che la data di consegna stimata per entrambe le varianti è indicata tra il 17 ed il 20 Settembre 2021. Xiaomi permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva da danni accidentali a 54,99 Euro o per danni allo schermo a 43,99 Euro.

Non è chiaro se al termine di tale lasso di tempo i prezzi di entrambe le versioni saranno più alti o meno, e da parte di Xiaomi al momento non sono arrivate comunicazioni.

Lo smartphone include un display FHD+ da 90 Hz, processore Helio G88, una batteria da 5000 Mah in grado di garantire fino a 30 ore di chiamate, 14 ore di video e 158 ore di musica, ed una quadrupla fotocamera da 50 megapixel. Presente anche un sensore per le impronte digitali ed il jack per le cuffie da 3,5mm. Tutte le informazioni su Redmi 10 sono disponibili sulla pagina ufficiale.