Redmi 10, dove comprare lo smartphone low cost 'introvabile'? Le possibilità

Se seguite il mondo smartphone in modo assiduo, sarete sicuramente a conoscenza del fatto che Xiaomi ha annunciato Redmi 10, un dispositivo low cost che presenta caratteristiche interessanti. Ad esempio, tra queste troviamo uno schermo con refresh rate di 90 Hz e un sensore fotografico principale da 50MP. Il tutto a un prezzo conveniente.

Peccato però che il prodotto per il momento si sia visto solamente all'estero. Infatti, il dispositivo non compare nemmeno sul sito Web ufficiale nostrano del noto brand, mentre fa capolino sul portale Global di Xiaomi. In questo contesto, non sono dunque in pochi coloro che vorrebbero saperne di più in merito alla possibilità di mettere le mani sul prodotto, acquistandolo dall'Italia.

Tuttavia, online il prodotto risulta pressoché "introvabile", considerando anche il fatto che il suo nome, ovvero "Redmi 10", è molto simile a "Redmi Note 10", dispositivo con cui non va confuso. In ogni caso, nei principali store online nostrani per il momento non c'è traccia di Redmi 10. Su Amazon non si trova, così come da MediaWorld e Unieuro.

Eppure, la variante Global inizia già a circolare. Come hanno fatto i primi fortunati utenti a portarsi a casa un dispositivo di questo tipo a un prezzo contenuto? Semplice: sono passati per l'importazione. In questo contesto, tra i canali più indicati c'è il solito AliExpress, in cui si vende la variante Global di Redmi 10 a partire da 189,14 euro. Purtroppo al momento non si può invece puntare all'altro classico portale che gli appassionati del mondo smartphone sono soliti usare per le importazioni, in quanto Gearbest è attualmente inaccessibile.

In ogni caso, se volete un consiglio, probabilmente è bene aspettare. Infatti, ricordiamo che il precedente modello, ovvero Redmi 9, è disponibile sul portale ufficiale italiano di Xiaomi e si può tranquillamente trovare anche su Amazon Italia. Insomma, probabilmente è solamente questione di tempo prima che qualche rivenditore metta in vendita il prodotto. In ogni caso, se rientrate tra coloro che vogliono avere il dispositivo il prima possibile per provarlo, ora sapete quali sono le principali possibilità.