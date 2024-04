Redmi 12 con 128Gb di memoria a MENO DI 150 EURO su Amazon: sconto del 25%!

La giornata di sconti targata Amazon propone un’offerta molto interessante su uno smartphone a marchio Redmi, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente, inferiore ai 150 Euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Nello specifico, il Redmi 12 è disponibile a 149,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 199,90 Euro di listino imposti dal produttore. La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 5 Aprile 2024 se si effettua l’ordine in giornata odierna. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità da 29,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo smartphone in questione è dotato di un display a 90Hz Full HD, fotocamera da 50 megapixel con AI, processore MediaTek Helio G88, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage. A completare la scheda tecnica ci pensa la camera di vapore LiquidCool Technology 2.0 ad alta efficienza che aumenta la capacità di dissipazione del calore del 35%.

