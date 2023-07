Redmi 12 Pro+ sbarca a Polignano per la Red Bull Cliff Diving World Series

Il lancio della Redmi Note 12 Series in Italia è stato accompagnato dalla nuova iniziativa "Vividicolori", con un comparto fotografico sorprendente, soprattutto per il modello top, e tante colorazioni.

Per celebrare l'arrivo della nuova gamma (e dei colori dell'estate!) Xiaomi ha annunciato una partnership a dir poco sorprendente con Red Bull, concentrata sulla tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series.

La due giorni si terrà tra il 1 e il 2 luglio nella suggestiva cornice di Polignano a Mare, tra le balconate dei cittadini di un paese mozzafiato che ha reso questa tappa probabilmente la più caratteristica dell'intero tour.

Grande entusiasmo, chiaramente, in casa Xiaomi. A parlarne è stata Jia Wei, Head of Marketing per Xiaomi Western Europe: "Siamo molto orgogliosi di sostenere una nuova ed entusiasmante competizione che attirerà oltre 100.000 visitatori per assistere alle performance dell’élite dei cliff diving. Redmi Note 12 Series e lo slogan 'Vividicolori' riflettono la passione di vivere ogni momento con energia ed è proprio attraverso contenuti esclusivi girati con i nostri dispositivi che vogliamo fare vivere un’esperienza autentica a tutti i nostri fan e agli appassionati di questo sport".

Tra i tuffatori che prenderanno parte all'evento ci saranno anche Cãtãlin Preda e Iris Schmidbauer, oltre al nostro Alessandro De Rose, ambassador dell'evento Xiaomi, pronto a incontrare i fan e a esibirsi dalle vertiginose piattaforme di Polignano.

Potrete seguire l'evento sulla landing page di Xiaomi oppure sui nostri canali social!