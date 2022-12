Redmi 12C ufficiale in Cina: sì, Xiaomi è attiva anche il 31 dicembre

Può un anno del mondo della tecnologia concludersi senza l'annuncio di uno smartphone Xiaomi in una giornata improbabile per noi italiani? Ovviamente no: certo l'arrivo in Italia di Xiaomi Mi Note 10 Pro a Natale 2019 è essenzialmente "imbattibile", ma anche nel 2022 non si scherza. Signore e signori, ecco Redmi 12C.

Sì, come riportato da GSMArena e Gizchina, l'azienda ha svelato lo smartphone low cost il 31 dicembre 2022. Il reveal segue il recente annuncio della serie Redmi K60 e di Redmi Note 12 Pro Speed Edition, arrivando a ridosso della chiusura dell'anno. Nel bel mezzo dei preparativi riguardanti i calici, guardando alla mezzanotte, risulta interessante approfondire (rapidamente, promesso) quanto proposto dal dispositivo.

Ebbene, la scheda tecnica di Redmi 12C comprende uno schermo da 6,71 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un processore MediaTek Helio G85, 4/6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 512GB tramite microSD), una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 5.000 mAh.

Per il resto, troviamo jack audio per le cuffie, 4G, porta microUSB e sensore per le impronte digitali. Non proprio una dotazione "da 2023", ma a interessare è il prezzo di partenza in Cina: 699 yuan (circa 95 euro al cambio attuale). Il dispositivo approderà sul mercato in Cina il 1 gennaio 2023, mentre non ci sono dettagli per quel che concerne gli altri Paesi. In ogni caso, ad attirare l'attenzione è anche la tempistica dell'annuncio: gli appassionati si stavano quasi preoccupando per via dell'assenza di un "lancio in momenti improbabili" a fine 2022 (si vuole bene a Xiaomi anche per queste "trovate strampalate").