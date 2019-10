Redmi 8 non è ancora stato presentato, ma c'è chi lo sta già utilizzando

Ormai i rumor e i leak hanno "rovinato" l'effetto sorpresa delle presentazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo smartphone. Infatti, solitamente si sa praticamente già tutto su un dispositivo diverse settimane prima dell'uscita. Redmi 8 non cambia le carte in tavola, visto che è trapelato online in un completo video unboxing.

Lo smartphone dell'azienda cinese, che ovviamente è il successore di quel Redmi 7 che abbiamo recensito a maggio 2019, punterà su una fascia di prezzo inferiore rispetto al "fratello maggiore" Redmi Note 8 Pro, come d'altronde già avvenuto con la scorsa generazione. La presentazione ufficiale del dispositivo dovrebbe avvenire durante la giornata di domani 9 ottobre 2019, ma andiamo a vedere quali sono le caratteristiche tecniche svelate dal video unboxing.

Ebbene, le informazioni comparse online descrivono uno smartphone montante un pannello da 6,22 pollici con risoluzione HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 439, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP, una dual camera posteriore da 12MP + 2MP e una batteria da ben 5000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10. Insomma, potrebbe trattarsi di un dispositivo particolarmente interessante per una determinata tipologia d'utenza.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per ulteriori dettagli. Probabilmente quindi nella giornata di domani ne sapremo di più.