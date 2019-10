Redmi 8 e Redmi 8A ufficiali in Cina: prezzo di partenza inferiore ai 100 euro al cambio

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa, Redmi ha annunciato ufficialmente in Cina i nuovi smartphone Redmi 8 e Redmi 8A. Si tratta di due dispositivi low cost, che potrebbero arrivare presto anche sul mercato europeo, come d'altronde già avvenuto in passato.

Vi ricordiamo, infatti, che Redmi 7, il predecessore dello smartphone appena svelato, è arrivato in Italia nella prima metà del 2019. Redmi 8 monta un display da 6,22 pollici con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel), aspect ratio 19:9 e protezione Corning Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 operante alla frequenza massima di 1,95 GHz, una GPU Adreno 505, 3/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 12MP (Sony IMX363, f/1.8) + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n, passando per il Bluetooth 4.2, per il jack audio per le cuffie e per la porta USB Type-C. Il prezzo della variante 3/32GB è fissato a 799 yuan (circa 103 euro al cambio attuale), mentre il modello da 4/64GB costa 899 yuan (circa 115 euro). Vi ricordiamo che Redmi 7 aveva un prezzo di partenza di 139,90 euro nel nostro Paese (la variante più costosa arrivava a richiedere un esborso di 169,90 euro al lancio).

Redmi 8A condivide molte delle caratteristiche di Redmi 8, ma va a perdere il sensore da 2MP posteriore e il lettore di impronte digitali. Tutte le restanti specifiche rimangono invece pressoché invariate. In questo caso il prezzo della variante da 3/32GB è di 699 yuan (circa 90 euro), mentre quello del modello 4/32GB è pari a 799 yuan (circa 103 euro). Insomma, stiamo parlando di dispositivi con delle specifiche interessanti (soprattutto la batteria da 5000 mAh), che vengono venduti a un prezzo piuttosto competitivo. Redmi porterà questi dispositivi anche in Italia? Staremo a vedere.