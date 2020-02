Redmi 8A Dual ufficiale: smartphone con batteria da 5000 mAh a meno di 100 euro

Dopo le prime indicazioni di qualche settimana fa, Redmi ha annunciato ufficialmente lo smartphone low cost 8A Dual. Stiamo parlando di un dispositivo che potrebbe fare gola a una certa tipologia d'utenza, vista la presenza di una batteria da ben 5000 mAh.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Xiaomi India, il dispositivo si può acquistare a un prezzo di 6499 rupie (circa 84 euro al cambio attuale) per quanto riguarda la variante da 2/32GB, mentre il modello da 3/32GB è acquistabile a 6999 rupie (circa 90 euro). Insomma, stiamo parlando di uno smartphone con un prezzo particolarmente basso. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni in merito al possibile arrivo in via ufficiale del dispositivo in Europa.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Redmi 8A Dual, lo smartphone monta un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel), protezione Corning Gorilla Glass 5 e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 operante alla frequenza massima di 1,95 GHz, una GPU Adreno 505, 2/3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 13MP (f/2.2, primaria) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W (caricatore da 10W in confezione).

Il sistema operativo è Android 9 con personalizzazione MIUI 11 e non mancano tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 b/g/n al Dual 4G VoLTE, passando per il Bluetooth 4.2 e per la porta USB Type-C. Le dimensioni di Redmi 8 Dual sono pari a 156,3 x 75,4 x 9,4 mm, per un peso di 188 grammi.

Vi ricordiamo che la "variante base" dello smartphone, ovvero Redmi 8A, dispone anch'essa di una batteria da 5000 mAh e si può già acquistare a 99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 2/32GB). Vi consigliamo però di informarvi per bene in merito, visto che stiamo parlando di un dispositivo che Xiaomi non ha ancora portato ufficialmente in Europa (anche se tutte le recensioni su Amazon Italia sono positive e quindi non dovrebbero esserci particolari problemi). Per maggiori dettagli sul "modello base" del dispositivo, vi rimandiamo al sito ufficiale di Xiaomi.