Redmi 9 è disponibile in Italia: prezzo e scheda tecnica dello smartphone

Xiaomi ha ufficialmente portato in Italia lo smartphone low cost Redmi 9 (da non confondere con Redmi 9A e 9C, modelli che verranno presto annunciati all'estero).

In ogni caso, la scheda tecnica di Redmi 9 comprende uno schermo da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9, protezione Corning Gorilla Glass 3, screen-to-body ratio dell'89,83% e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio G80 operante alla frequenza massima di 2 GHz, 3/4GB di RAM LPDDR4X, 32/64GB di memoria interna eMMC 5.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W (ma il caricabatterie incluso in confezione è da 10W).

Non mancano jack audio da 3,5 mm per le cuffie, NFC e porta USB Type-C. Il prezzo di partenza per l'Italia è fissato a 149,90 euro (variante 3/32GB), come potete vedere sul sito ufficiale di Xiaomi. Il modello da 4/64GB costa invece 169,90 euro. In entrambi i casi, le colorazioni disponibili sono Purple, Green e Grey.

Vi lasciamo di seguito anche il comunicato stampa completo divulgato da Xiaomi.

Comunicato stampa: Milano, 29 giugno 2020 – Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia la disponibilità di Redmi 9 in esclusiva nei punti vendita WINDTRE, nella versione Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple da 4GB+64GB, al prezzo di 169,90 euro.

Lo smartphone è disponibile in abbinamento alle offerte WINDTRE, con vendita a rate da zero euro al mese e anticipo zero scegliendo il finanziamento. L'acquisto di Xiaomi Redmi 9 con una soluzione WINDTRE permette, quindi, di avere uno sconto totale sull'offerta fino a 169,90 euro.

"Siamo molto entusiasti di collaborare nuovamente con WINDTRE per portare il nuovissimo smartphone entry-level, Redmi 9, al maggior numero di Mi Fan e appassionati di tecnologia. La serie Redmi ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo in Italia e Redmi 9 conferma ancora una volta il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia a prezzi accessibili per tutti" - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Come primo smartphone Redmi entry-level dotato di una configurazione quad-camera multifunzione, Redmi 9 aiuta a non perdere i momenti speciali della propria vita. Sia che vogliate catturare un rapido scatto, una foto di gruppo con grandangolo, un primo piano con dettagli mozzafiato o bellissimi ritratti, Redmi 9 è la soluzione ideale per voi. Il dispositivo integra nell'esperienza fotografica anche divertimento e creatività grazie alle caratteristiche premium della fotocamera, tra cui il caleidoscopio e la funzione Palm Shutter.

Inoltre, gli utenti possono godere di una maggiore visualizzazione grazie ad uno schermo più ampio. Dotato di un display a goccia FHD+ da 6,53", Redmi 9 offre un'esperienza visiva ottimale con dettagli cristallini a portata di mano. È inoltre dotato della certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass.

Sul fronte delle prestazioni, Redmi 9 sfoggia un processore MediaTek Helio G80 SoC ottimizzato, offrendo prestazioni migliorate del 207% rispetto al suo predecessore. Le ottime prestazioni offerte, abbinate ad una batteria a elevata capacità da 5020mAh (typ), consentono a Redmi 9 di offrire la potenza necessaria per lavorare e giocare tutti i giorni. Questo "mostro" delle prestazioni supporta anche la tecnologia di ricarica rapida da 18W per ridurre al minimo il tempo in panchina, in modo da poter tornare presto a giocare.

Redmi 9 si distingue per essere lo smartphone da un design straordinario, con una scocca posteriore di un colore sfumato e una finitura ondulata anti-impronte. Il sensore posteriore per le impronte digitali è stato appositamente progettato per essere posizionato accanto al comparto fotografico e circondato da un motivo circolare che richiama il design dell'attuale linea di smartphone Redmi. Nel complesso, questo rende Redmi 9 ancora più comodo da impugnare e sbloccare.

Per completare il tutto, Redmi 9 è dotato anche di un jack per cuffie da 3,5 mm, IR blaster e NFC multifunzione, supportando anche l'uso della doppia SIM e di un ulteriore slot per schede microSD. Con Redmi 9, gli utenti non devono scendere a compromessi: possono avere tutto.

Redmi 9 è disponibile da oggi anche su mi.com e presso Mi Store Italia nelle tre colorazioni Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple.