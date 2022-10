Redmi A1 è appena arrivato in Italia ed è già in doppio sconto da Unieuro

Non ci sono solamente doppi sconti Unieuro su TV Samsung, in quanto la popolare catena ha avviato parecchie altre promozioni relative a prodotti tech. A tal proposito, non manca anche un'iniziativa promozionale relativa a uno smartphone approdato di recente sul mercato, ovvero Redmi A1.

Infatti, quest'ultimo viene adesso venduto a un costo di 107 euro sul sito Web Unieuro. In quest'ultimo portale si legge che generalmente il prezzo del dispositivo mobile sarebbe pari a 119,99 euro. In parole povere, c'è uno sconto "di base" del 10%, ergo è possibile risparmiare 12,99 euro. Tuttavia, Unieuro ha lanciato anche un'altra iniziativa legata al prodotto.

Infatti, c'è un risparmio extra del 5% direttamente in carrello, dunque basta semplicemente fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far diventare il costo finale del prodotto 101,65 euro, per un risparmio totale di 18,34 euro. Certo, non si fa riferimento a uno sconto particolarmente importante, ma capite bene che potrebbe risultare interessante, considerando che si fa riferimento a un prodotto "novità".

In ogni caso, Redmi A1, che dispone del sistema operativo Android 12 Go, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna, supporto al 4G e batteria da 5.000 mAh, viene proposto a prezzi più elevati dagli altri principali store online. Ad esempio, MediaWorld vende il dispositivo a 107,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone a 103 euro (ci sono anche 10,19 euro di spedizione).