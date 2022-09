Redmi A1 in arrivo il 6 settembre: come sarà nuovo smartphone low-cost?

In attesa del possibile arrivo di Redmi Note 12 a fine 2022, il lancio dello smartphone low-cost Redmi A1 sembra molto vicino. Direttamente dal mercato indiano, infatti, arriva la conferma della presentazione in data 6 settembre 2022 che potrebbe poi aprire la strada a un approdo sul Vecchio Continente.

Per quanto riguarda il dispositivo mobile in sé, ecco le specifiche tecniche: abbiamo un display da 6,52 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e rapporto 20:9, accompagnato poi sotto la scocca da 2/32 GB di archiviazione interna con espansione tramite microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W e processore MediaTek Helio A22. Lato fotocamera abbiamo poi due sensori da 8 MP sul retro e uno singolo da 5 MP anteriormente.

Allo stato attuale il portale indiano di Xiaomi indica che il dispositivo Redmi A1 è stato prodotto in India e per l’India, ma attenzione: la scheda tecnica è stata riportata anche in spagnolo e i colleghi di 91mobiles parlano già del prezzo in Europa, pari a 120 euro. Insomma, ora come ora non va escluso il debutto sul nostro mercato nel corso dei prossimi mesi. Scopriremo maggiori dettagli solamente in futuro.

Nel frattempo, altri rumor recenti parlavano della possibile rimozione del caricabatterie dalla confezione dei Redmi.