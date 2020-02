Redmi annuncia un evento per l'11 febbraio: lo stesso giorno di Galaxy S20 e Xiaomi Mi 10

Sembra proprio che l'11 febbraio sarà una giornata particolarmente interessante per gli appassionati di smartphone. Infatti, martedì prossimo si terranno gli eventi di presentazione delle famiglie di dispositivi Samsung Galaxy S20 (insieme al pieghevole Galaxy Z Flip) e Xiaomi Mi 10. Inoltre, Redmi ha deciso di aggiungersi alla festa.

Come scritto dalla stessa azienda cinese sul suo sito ufficiale indiano, Redmi terrà un evento di presentazione proprio l'11 febbraio 2020, in cui verrà molto probabilmente annunciato un nuovo smartphone. L'indiscrezione deriva dal fatto che il portale dell'azienda cinese presenta delle immagini in cui ci sono dei riferimenti a una dual camera e una batteria da 5000 mAh. Possiamo quindi immaginare che si tratti di un dispositivo entry-level, magari con un prezzo aggressivo.

Per il resto. ci sarà spazio anche per un "New Category Launch". Alcune fonti internazionali stanno descrivendo la possibilità che, a fianco del succitato smartphone, possa essere presentato anche un comune powerbank, pensato per prendersi un po' gioco del possibile annuncio di Samsung Galaxy Z Flip, smartphone pieghevole che dovrebbe disporre di una batteria da "soli" 3300 mAh a causa dei classico "problema di spazio" derivante dall'adozione di questo form factor.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità in arrivo da parte di Redmi, Samsung e Xiaomi.