Redmi annuncia Redmi Band, la versione low-cost di Mi Band 4

Nel corso dell'evento tenuto in Cina, il marchio controllato da Xiaomi, Redmi, ha presentato la sua prima smart band per il fitness. Si chiama Redmi Band e costerà solo 14 Dollari (99 Yuan), ma nel corso della campagna di crowdfunding del 9 Aprile sarà possibile acquistarla a 13 Dollari.

Il fitness tracker è dotato di un display a colori da 1,08 pollici, con quadrante rettangolare. Proprio questa è la prima differenza rispetto allo Xiaomi Mi Band 4, che sfoggia un design dello schermo con bordi curvi. L'azienda come sempre si è anche soffermata sulla durata della batteria, stimata a 14 giorni con una singola ricarica, e che avviene tramite la porta USB-A presente proprio sulla scocca.

Come avvenuto con l'Mi Band 4, il produttore ha integrato un sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca, ma grazie agli altri chip potrà tracciare tante attività quotidiane come corsa, nuoto ed altro. Non è presente ovviamente l'NFC, una scelta probabilmente dettata dal contenimento dei costi messo in campo dai progettisti.

Nei negozi arriverà con cinturino in quattro colori: nero, blu, rosso e marrone. Al momento non sono arrivate informazioni sulla possibile commercializzazione in Italia ed Europa, ma in caso di novità non esiteremo ad informarvi.

Non è stato presentato quindi il nuovo Xiaomi Mi Band 5, di cui avevamo parlato stamattina.