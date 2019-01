Redmi diventa un brand indipendente: nuovo smartphone il 10 Gennaio

Importante cambio perXiaomi: il colosso dell'elettronica cinese ha infatti annunciato che Redmi diventerà un brand indipendente, seguendo la strada tracciata dalla serie Pocophone ad agosto 2018.

L'annuncio è arrivato attraverso un teaser pubblicato sul sito web cinese, in cui pubblicizza un evento che Redmi terrà il prossimo 10 Gennaio. L'immagine, che potete vedere in calce, punta ad un keynote in programma per la prossima settimana, e come osservato da molti, include un'ombra con il numero "4800".

Secondo molti, la scelta non è casuale e sul web sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni a riguardo. In molti ipotizzano che lo smartphone potrebbe includere una fotocamera da 48 megapixel, come preannunciato dal presidente Lin Bin lo scorso mese di Dicembre, che aveva preannunciato l'arrivo di uno smartphone con lente posteriore da 48 megapixel.

E' anche possibile che il numero si riferisca alla batteria del cellulare, da 4800 mAh appunto. La linea Redmi infatti è nota per le sue batterie molto grandi: il Redmi Note 5 e Redmi Note 5 pro includono una batteria da 4000 mAh, mentre il Redmi 3S Prime da 4100 mAh. Xiaomi al momento non ha diffuso molte informazioni a riguardo, ma ovviamente seguiremo l'evento con news ed approfondimenti.