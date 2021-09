Redmi G 2021: il nuovo laptop da gaming di Xiaomi sarà presentato a breve!

Con un post sul social network cinese Weibo, l'account Mi Notebook di Xiaomi ha mostrato il primo teaser del Redmi G 2021, il nuovo laptop da gaming del colosso di Pechino. Il Redmi G 2021 è la versione aggiornata del PC Redmi G, presentato lo scorso anno e destinato principalmente al mercato cinese.

Stando al post pubblicato su Weibo, il Redmi G 2021 verrà mostrato al pubblico il 22 settembre, mentre non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche e sul prezzo di lancio. Il laptop si pone in continuità con la filosofia del sub-brand Redmi, che è quella di "rendere popolari i prodotti high-end": per questo, secondo la compagnia il nuovo computer offrirà "performance mai viste prima" nel gaming portatile.

In linea con queste dichiarazioni, possiamo aspettarci un laptop dalle specifiche migliori e dal prezzo più elevato del Redmi G del 2020, che era disponibile in due modelli, quello "base", con un Intel Core i5 di decima generazione e una GPU NVIDIA GTX 1650, e quello per le alte prestazioni, con una CPU Intel Core i7 e una GTX 1650 Ti.

In attesa di saperne di più sul Redmi G 2021, vi ricordiamo che Xiaomi ha già un laptop high-end, il Mi Notebook Pro X15, mentre di recente anche Huawei ha lanciato un PC, il MateStation S.