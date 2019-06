Redmi K20 Pro è lo smartphone più veloce al mondo secondo AnTuTu

Mentre si avvicina il debutto italiano, con tanto di promozione dedicata, per il Redmi K20 Pro di Xiaomi arriva un'importante notizia. La popolare piattaforma di benchmarking AnTuTu infatti ha incoronato lo smartphone come il più veloce del mercato.

Il titolo è stato assegnato grazie al punteggio complessivo registrato dallo smartphone, che si è fermato a 388.803, superando qualsiasi altro dispositivo disponibile per l'acquisto.

I benchmark come sempre rappresentano dati puramente indicativi, e servono solo a quantificare la potenza effettiva degli smartphone, e non rivelano praticamente nulla in termini di utilizzo quotidiano. Il Redmi K20 Pro ha superato Mi 9, anch'esso basato sullo stesso processore Snapdragon 855, che si è fermato a soli 372.006 punti.

La notizia del nuovo record è stata data tramite i canali social del gruppo cinese, sulla pagina di Redmi India, una scelta non casuale dal momento che proprio di recente ha annunciato il lancio del dispositivo nel mercato asiatico.

In Cina il riscontro per il K20 Pro è stato importante: Redmi ha infatti venduto 200.000 unità in poco più di due ore. Oltre alla potenza un ruolo importante in questo successo l'ha avuto il prezzo: 362 Dollari per il modello base con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, 376 Dollari per quella da 6/128GB e 405 Dollari per la variante 8/128GB.