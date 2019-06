Redmi K20 Pro è un successo in Cina: 200.000 unità vendute in 2 ore

Del Redmi K20 Pro di Xiaomi abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Il dispositivo, presentato ufficialmente ad inizio settimana in Cina, dovrebbe arrivare anche in Europa con il nome Xiaomi Mi 9T. Nel frattempo, nella nazione asiatica il cellulare è già un successo.

Come sottolineato dai colleghi di Gizmochina, infatti, durante la prima vendita tenuta nella giornata di ieri alle 10 locali, Redmi ha annunciato di aver venduto 200.000 unità in meno di due ore. L'annuncio è arrivato tramite un poster pubblicitario pubblicato dallo stesso produttore sull'account ufficiale Weibo, su cui però non ha fornito molte indicazioni sul numero di unità messe a disposizione.

Xiaomi ha comunque svelato che la prossima vendita è prevista per il 4 Giugno e sta già raccogliendo i pre-ordini.

In Cina Xiaomi Redmi K20 Pro ha un prezzo di 362 Dollari per il modello base con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre la variante con 128 gigabyte di storage può essere acquistata a 376 Dollari. Il modello con 8 gigabyte di RAM + 128 gigabyte di memoria invece è disponibile a 405 Dollari, mentre quello con la stessa quantità di RAM e 256 gigabyte di storage può essere acquistato a 434 Dollari.

Le ultime indiscrezioni però parlano anche di una versione con 12 gigabyte di RAM in arrivo.