Redmi K20 Pro: sul TENAA spunta una variante con 12 gigabyte di RAM

Redmi, il marchio parallelo di Xiaomi, qualche giorno fa ha presentato il Redmi K20 Pro, il nuovo smartphone top di gamma che ha già stupito tutti grazie alla scheda tecnica ed i prezzi accessibili. A quanto pare però la compagnia cinese starebbe già al lavoro su un'altra variante.

Sul sito web del TENAA, l'organo di certificazione per i dispositivi in Cina, ha infatti svelato una nuova versione, con addirittura 12 gigabyte di RAM.

Lo smartphone svelato qualche giorno fa includeva la CPU Qualcomm Snapdragon 855 accoppiata a 6 o 8 gigabyte di RAM a seconda del modello, ma l'elenco ufficiale del TENAA ha svelato che è possibile acquistare anche una versione del dispositivo con 12GB di RAM. Nella scheda tecnica non sono disponibili molte informazioni sul resto delle specifiche, che a questo punto dovrebbero restare praticamente immutate ad eccezione dello storage e della RAM. La variante da 12GB di RAM comunque dovrebbe includere 256GB di memoria.

Novità anche a livello di colori, perchè lo stesso elenco del TENAA svela anche altre opzioni, che portano il totale ad otto se si contano quelle già mostrate.

Al momento non abbiamo molte informazioni sull'eventuale arrivo sul mercato di questa variante da 12 gigabyte di RAM, ma secondo molti potrebbe essere caratterizzata da una scocca trasparente simile ad Mi 9.

Sull'arrivo in Italia ancora non abbiamo molte indicazioni, anche per quanto riguarda la versione base.