Redmi K30 5G Racing Edition ufficiale: c'è il nuovo processore di Qualcomm!

Finora i produttori che volevano puntare al 5G dovevano necessariamente scegliere tra pochi SoC, da Qualcomm Snapdragon 765G a Qualcomm Snapdragon 865, passando per MediaTek Dimensity 1000. Ebbene, adesso si aggiunge una nuova possibilità, dato che l'appena annunciato Redmi K30 5G Racing Edition monta un nuovo processore di Qualcomm.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Android Authority, il dispositivo svelato in Cina oggi 11 maggio 2020 monta un SoC Qualcomm Snapdragon 768G, che dispone di un modem 5G e va a portare diversi benefici rispetto a Snapdragon 765/Snapdragon 765G. Infatti, la frequenza massima viene portata da 2,4 a 2,8 GHz e le prestazioni della GPU Adreno 620 sono state migliorate del 15% circa (i rumor avevano ragione). Insomma, il "boost" c'è e questo processore potrebbe essere utilizzato dai produttori per garantire delle prestazioni un po' più elevate agli smartphone 5G di fascia media.

Andando oltre al processore, la scheda tecnica di Redmi K30 5G Racing Edition comprende un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, refresh rate di 120 Hz e foro per la dual camera anteriore, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.7, Sony IMX686) + 8MP (ultra-wide, 120 gradi) + 5MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 20MP + 2MP (per la profondità) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Per il resto, non mancano porta USB Type-C, NFC, Dual SIM e jack per le cuffie.

Al momento in cui scriviamo, lo smartphone è stato annunciato solamente per il mercato cinese. Il prezzo è fissato a 1999 yuan (circa 260 euro al cambio attuale). La disponibilità partirà dal 14 maggio 2020.