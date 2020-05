Redmi K30, in arrivo una variante con un nuovo processore Qualcomm 5G?

Dopo l'annuncio di Redmi K30 Pro e Pro Zoom Edition, torniamo a parlare dell'azienda e dei suoi smartphone per via del prossimo arrivo di una variante 5G di Redmi K30 con display a 120 Hz. Il modello "base" si è già fatto vedere a dicembre 2019.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e XDA Developers, la variante coinvolta si chiama Redmi K30 5G Speed Edition e verrà annunciata l'11 maggio 2020 in Cina. L'indiscrezione arriva da un teaser pubblicato su Weibo. Sembra che ci sarà anche una live streaming, ma non è detto che il dispositivo arrivi in Europa.

In ogni caso, la scheda tecnica di Redmi K30 5G Speed Edition dovrebbe comprendere uno schermo LCD da 6,66 pollici con refresh rate di 120 Hz e foro per la dual camera anteriore, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 768G operante alla frequenza massima di 2,8 GHz (trapelato in data odierna, ma non ancora annunciato), una GPU Adreno 620 (che però dovrebbe operare a 750 MHz, al posto dei 625 MHz dello Snapdragon 765G), 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP (ultra-wide) + 5MP (per le macro).

Stando alle ultime indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando anche a un modello più economico chiamato Redmi K30i, che dovrebbe montare il processore MediaTek Dimensity 1000 con supporto al 5G.

Staremo a vedere: nel frattempo, Redmi K30 Pro potrebbe arrivare in Italia con il nome di PocoPhone F2 Pro.