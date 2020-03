Redmi K30 Pro e K30 Pro Zoom Edition sono ufficiali: specifiche e prezzi

Redmi ha da poco annunciato la nuova lineup di smartphone, nel corso di un evento tenuto in Cina e terminato qualche minuto fa. Il brand di Xiaomi ha tolto il velo dal K30 Pro e K30 Pro Zoom Edition: ecco quali sono le principali differenze ed i prezzi.

Specifiche tecniche Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition

Display : 6,67 pollici Full HD+ E3 AMOLED con risoluzione di 2400x1080 pixel, luminosità di picco di 1200nits e tipica di 500. Protezione Corning Gorilla Glass 5;

: 6,67 pollici Full HD+ E3 AMOLED con risoluzione di 2400x1080 pixel, luminosità di picco di 1200nits e tipica di 500. Protezione Corning Gorilla Glass 5; Processore : Qualcomm Snapdragon 865;

: Qualcomm Snapdragon 865; GPU : Adreno 650;

: Adreno 650; RAM : 6/8GB LPDDR5;

: 6/8GB LPDDR5; Storage : 128/256GB UFS 3.1;

: 128/256GB UFS 3.1; Dual SIM (nano + nano)

Fotocamera frontale : 20 megapixel basata sul meccanismo popup, in grado di registrare video in slow motion a 120fps;

: 20 megapixel basata sul meccanismo popup, in grado di registrare video in slow motion a 120fps; Batteria : 4700 mAh con supporto alla ricarica da 33W;

: 4700 mAh con supporto alla ricarica da 33W; Certificazione IP53;

Sensore per le impronte digitali sotto il display;

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Le differenze tra le due varianti le troviamo nel sensore fotografico posteriore.

Sul Redmi K30 Pro troviamo una lente principale da 64 megapixel basata sul chip Sony IMX868 con apertura f/1.69 e stabilizzazione ottica, affiancata da un teleobiettivo da 5 megapixel con ottica fissa ed intervallo 3-7cm per l'autofocus, mentre l'obiettivo grandangolare è da 13 megapixel con angolo di visione di 123°.

La K30 Pro Zoom Edition si differenzia per un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico da 3x e digitale 30x, ovviamente con OIS.

Entrambi sono in grado di registrare video in 8K a 30fps, in 4K a 30fps e slow motion a 1080p a 960fps.

Per quanto riguarda il listino prezzi, di seguito quello annunciato al momento:

Redmi K30 Pro 6GB + 128GB: 423 Dollari;

Redmi K30 Pro 8GB + 128GB: 480 Dollari;

Redmi K30 Pro 8GB + 256GB: 522 Dollari;

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8GB + 128GB: 536 Dollari;

Redmi K30 Pro Zoom Edition 8GB+ 256GB: 564 Dollari.

L'arrivo nei negozi è previsto per il 27 Marzo nelle colorazione White, Blue, Gray e Purple. Non sono emerse indicazioni in merito ad un possibile arrivo anche in Europa, al momento.