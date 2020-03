Il Redmi K30 Pro va sold out in 30 secondi in Cina nella prima tranche di vendita

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi Redmi K30 Pro, arrivano già i primi dati sul riscontro ottenuto dai dispositivi in Cina. Lo scorso 24 Marzo nella nazione del dragone si è tenuta la prima flash sale, che ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi secondi.

In un post pubblicato sul profilo ufficiale di Redmi su Weibo, il produttore sottolinea che tutte le unità sono state esaurite in 30 secondi, il che ha consentito a Xiaomi di guadagnare circa 14 milioni di Dollari in mezzo minuto.

La versione base del Redmi K30 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria ha un prezzo di 425 Dollari, mentre la variante più costosa con 8GB di RAM e 256GB di storage può essere acquistata a 520 Dollari.

Facendo due divisioni, è facile calcolare che in quel lasso di tempo sono state vendute non meno di 25.000 unità, ma non più di 33.500, il che dimostra ancora una volta come la popolarità di cui gode Redmi nel mercato domestico sia elevata.

All'appello mancava l'opzione con 12GB di RAM e 512GB di memoria, che sarà disponibile in vendita su JD a 635 Dollari.

Al momento sul lancio internazionale ancora non sono arrivate indicazioni, ma alcuni rumor suggeriscono che presto potrebbe approdare anche in India.