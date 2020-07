Redmi K30 Ultra è in arrivo, ecco le sue caratteristiche tecniche

La serie Redmi K30 ha già all’attivo diversi smartphone, ognuno adatto a una fascia di prezzo diversa. Per il brand però non sono abbastanza, come mostrato da alcuni utenti su XDA Developers: con un po’ di ricerca su MIUI 12 infatti è stato trovato un altro modello nel codice, denominato “cezanne” o Redmi K30 Ultra.

Sempre dal codice sorgente sono state estrapolate altre informazioni aggiuntive su questo smartphone nel tentativo di pubblicare una scheda tecnica. A quanto pare il Redmi K30 Ultra sarà dotato di processore MediaTek, probabilmente il SoC MediaTek Dimensity 1000+, ovvero un octa core (4 Cortex A77 a 2.6GHz + 4 Cortex A55 a 2.0GHz) con modulo 5G integrato.

Altre fonti invece parlano già del MediaTek Dimensity 2000 che, secondo gli appassionati, potrebbe rendere Redmi K30 Ultra un telefono estremamente potente e in grado di dare filo da torcere alla concorrenza.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, posteriormente ci saranno quattro fotocamere tra cui probabilmente un sensore Sony IMX686 da 64MP. Questo però è solo un rumor apparso online a giugno. La fotocamera frontale potrebbe essere pop-up e infine si parla di un display LCD con refresh rate di 144Hz dalle dimensioni non note: si parla di una diagonale tra i 6,5 e i 6,7 pollici, ma non c’è ancora niente di certo.

Infine, Redmi K30 Ultra o cezanne potrebbe avere 12 GB di RAM al suo interno. Non ci resta che attendere eventuali conferme da parte di Xiaomi / Redmi, che di recente ha lanciato anche i nuovi Redmi 9A e 9C.