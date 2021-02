Redmi K40, confermato lo stesso display del Samsung Galaxy S21 Ultra

Il prossimo top di gamma di Redmi è pronto al debutto. In seguito al lancio del nuovo Xiaomi Mi 11, anche la divisione Redmi infatti è prossima a svelare il suo flagship di nuova generazione, il Redmi K40 con chip Snapdragon 888.

In seguito alle ultime indiscrezioni sul Redmi K40, abbiamo appreso come la compagnia fosse intenzionata a puntare su un display AMOLED da 6,81 pollici, presumibilmente simile se non identico al pannello adottato da Xiaomi sul Mi 11.

Curiosamente, il pannello del Mi 11 sembrerebbe lo stesso modulo presente sul Samsung Galaxy S21 Ultra, ovvero un display Samsung OLED E4 da 6,81 pollici con risoluzione WQHD+, Refresh Rate a 120 Hz e Touch Sampling Rate a 480 Hz.

In un recente post su Weibo, il CEO di Redmi Lu Weibing, ha pubblicato un teaser del nuovo K40 incentrato proprio sul display, andando di fatto a confermare quanto emerso in precedenza.

Il nuovo Redmi K40 avrà quindi lo stesso tipo di pannello del Samsung Galaxy S21 Ultra, un display OLED a matrice organica con una capacità di illuminazione particolarmente migliori rispetto a quanto visto in passato e consumi decisamente ridotti. Una notizia molto interessante per un dispositivo che, salvo sorprese, sarà un best buy della categoria.

Il lancio del Redmi K40 è previsto per il 25 febbraio nel corso di un keynote dedicato.