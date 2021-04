Redmi K40 Gaming, un'antenna sarà dedicata interamente alle sessioni di gioco?

Abbiamo già avuto modo di scoprire qualche segreto sul meraviglioso display OLED del Redmi K40 Gaming, ma è giunto il momento di scendere sotto la scocca del primo gaming phone di Redmi per scoprire delle interessanti implementazioni sviluppate proprio per le sessioni più intense.

Per entrare infatti nella migliore delle condizioni in questo particolare segmento, Redmi sembra non voler lasciare davvero nulla al caso, puntando sull'ottimizzazione delle prestazioni a livello a dir poco certosino.

Nel nuovo teaser pubblicato sulle pagine ufficiali, scopriamo la presenza di un apparato di ricezione aggiuntivo e indipendente, esclusivamente pensato per il gaming, oltre a un nuovo modulo WiFi, ancora più potente.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, questo setup si è reso necessario per garantire la maggiore stabilità possibile durante le sessioni di gioco. Nel complesso, oltre ai moduli di connettività aggiuntivi, il Redmi K40 Gaming vanterà un apparato di ricezione per le reti mobili di tipo tradizionale e due antenne WiFi.

Il poster ci rivela inoltre la presenza del doppio speaker per la riproduzione dell'audio in modalità stereo, oltre al motore lineare su asse X sviluppato da Xiaomi. Sembrerebbe mancare all'appello l'uscita per jack da 3,5 mm.

Ricordiamo infine che il device dovrebbe arrivare sul mercato con uno splendido pannello AMOLED flessibile con Refresh Rate massimo di 120Hz e un Touch Sampling Rate di 480Hz, il tutto mosso dal chip MediaTek Dimensity 1200 ad altissime prestazioni.