Redmi K40 Gaming Edition è ufficiale: tutto su specifiche tecniche e prezzi

A due mesi dal lancio della gamma di smartphone Redmi K40 e dopo diverse settimane di indiscrezioni al riguardo, finalmente il brand cinese ha lanciato sul mercato il suo primo smartphone da gaming in assoluto, chiamato Redmi K40 Gaming Edition o Gaming Enhanced Edition: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche e prezzi.

Questo smartphone si propone con display OLED mozzafiato da 6,43 pollici, refresh rate di 120 Hz, frequenza di campionamento tattile di 480 Hz, HDR10+, color gamut DCI-P3, trigger fisici posteriormente per migliorare il controllo e, sotto la scocca, una batteria da 5.000 mAh che può andare tutto il giorno ricaricandosi in 42 minuti grazie al caricabatterie da 67W in dotazione.

Il cuore pulsante del Redmi K40 Gaming Edition, invece, è il chipset ammiraglia MediaTek Dimensity 1200 prodotto a 6 nanometri, accompagnato lato memoria da cinque configurazioni differenti di RAM e spazio di archiviazione: 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB, 12/128 GB e 12/256 GB. Per garantire prestazioni di alta qualità, Redmi ha pensato di dotare il dispositivo di un sistema di raffreddamento ottenuto mediante una combinazione di grafene, grafite e una camera di vapore.

Per quanto concerne il comparto fotocamera si parla di tre sensori di cui il principale Quad-Bayer da 64 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre anteriormente troviamo un singolo sensore da 16 megapixel. Pure il comparto audio è degno di nota, grazie agli altoparlanti stereo JBL con supporto a Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

Il lancio ufficiale avverrà il 30 aprile in Cina, con prezzi che vanno dai 1.999 CNY (o ​​310 dollari al cambio attuale) per la versione base da 6/128 GB a 2.699 CNY (​​420 dollari) per la versione top di gamma 12/256 GB. Sarà da vedere quali saranno i prezzi in Occidente, sempre se Redmi K40 Gaming Edition vi giungerà. Da notare anche l’edizione speciale Bruce Lee che potete vedere in calce all’articolo, disponibile solamente nel taglio 12/256 GB ma di cui, per ora, non è noto il prezzo.