Redmi MAX, oltre i 98 pollici con la Smart TV che non entra nell'ascensore

Non solo Redmi K40 dunque. Nel corso dell'evento del 25 febbraio dedicato alla nuova gamma di smartphone Redmi infatti, l'azienda ha intenzione di rilanciare la linea di Smart TV Redmi MAX dalle dimensioni colossali che l'anno scorso vantava un modello da 98 pollici.

Sull'account ufficiale Weibo di Xiaomi sono apparsi i primi teaser e anche un concorso, destinato al solo pubblico asiatico, in cui chi indovinerà per primo le dimensioni del pannello del nuovo Redmi MAX avrà l'opportunità di vincere uno speaker Bluetooth.

Non sappiamo ancora molto a riguardo, ma Xiaomi ha già affermato in precedenza che Redmi MAX "sarà talmente grande che potrebbe quasi non entrare nell'ascensore".

Xiaomi, dopo la pesentazione della Mi TV Q1 da 75 pollici, ha quindi intenzione di rilanciare con un prodotto che evidentemente sarà più grande del precedente Redmi MAX da 98 pollici.

La Smart TV Redmi MAX presentata lo scorso anno, oltre a un pannello mastodontico con risoluzione 4K e 60 Hz di Refresh Rate, portava in dote un chip Amlogic T972 con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, oltre a un doppio speaker da 8 W a canale, Dolby Audio, DTS-HD, HDR e MEMC. Il suo costo si aggirava intorno ai 2500 Euro, una cifra tutto sommato allettante per il tipo di prodotto.