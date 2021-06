Redmi Note 10 Pro si aggiorna: aggiunti 2 GB di RAM virtuale

La RAM virtuale è ancora una relativa novità nel mondo degli smartphone, ritenuta da molti un semplice espediente per incuriosire i potenziali acquirenti e aumentare le vendite, ma in realtà alquanto utile. Xiaomi è uno dei pochi brand che sta introducendo tale feature nei suoi dispositivi, tra cui il Redmi Note 10 Pro 5G.

L’ultimo aggiornamento introdotto nel Redmi Note 10 Pro 5G, smartphone più potente della gamma d’appartenenza ma per ora disponibile solo in Cina (dovrebbe debuttare globalmente come POCO X3 GT), permette infatti di aumentare virtualmente la RAM dai 6/8 GB fisici in dotazione sotto la scocca a 8/10 GB. L’aggiunta sarebbe avvenuta completamente tramite la recentemente rilasciata patch dalle dimensioni ridotte ma, dunque, dall’importanza notevole.

Questa novità, però, secondo GSMArena potrebbe essere solo il primo assaggio del futuro che spetterebbe agli smartphone Xiaomi che si aggiorneranno a MIUI 13: è capitato già in passato che la casa cinese implementasse feature come la modalità oscura o le gesture tramite gli ultimi aggiornamenti a MIUI prima del lancio della versione successiva. La storia potrebbe ripetersi anche in questo caso, con un primo “test” della RAM virtuale prima dell’annuncio ufficiale al keynote dedicato a MIUI 13. Non ci resta quindi che attendere tale occasione, di cui per ora si sa ben poco, per sapere tutto riguardo alla funzionalità inedita in questione.

Restando nel mondo Xiaomi, la società ha svelato ieri il nuovo Mi Notebook Pro X 15.